ZÉ DO CAROÇO - ESPECIAL 5 ANOS PERIFACONNECTION

Sendo a terceira geração de uma família que é cria de Rio das Pedras, a colaboradora do PerifaConnection, Fernanda Calé, é fundadora da Agência Lume e faz jornalismo independente e local na terceira maior favela do Brasil, localizada na Zona Oeste do Rio.



Formada em jornalismo, Fernanda também possui uma formação popular. Estudou os cursos de extensão “Jornalismo Popular”, no Núcleo Piratininga de Comunicação, e “Mídia, Violência e Direitos Humanos” no Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos na UFRJ.



Sua trajetória iniciou com o podcast “Voz Ativa”, um programa de debates sobre temas mais discutidos na internet. Também foi estagiária da Agência Experimental de Comunicação, da própria faculdade.



Fernanda iniciou no jornalismo independente e local com o projeto de monografia “Portal das Pedras”, um site jornalístico que recontava a história de Rio das Pedras,.



E, em 2020, fundou a Agência Lume. A agência de comunicação faz jornalismo independente e hiperlocal cobrindo a favela Rio das Pedras e os bairros Anil e Freguesia. A agência é membro da Associação de Jornalismo Digital e vencedora da Shell Iniciativa Jovem 2022.



Fernanda possui matérias publicadas no Estadão e RioOnWatch. Pelo jornal Meia Hora, publicou as matérias “Tarifa Social de água pode ajudar famílias brasileiras” e “Ocupação feminina no Rio”.



“Acredito no poder do jornalismo hiperlocal de mudar ideias preconcebidas sobre regiões como Rio das Pedras, valorizar a cultura local e trazer protagonismo aos moradores”, diz Fernanda Calé.



Felipe Migliani, jornalista e colaborador do PerifaConnection