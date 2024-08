Pretinhas Leitoras inauguram a primeira biblioteca afrocentrada do Rio de Janeiro

Formar contadores de histórias e incentivar a leitura. Esses foram os objetivos da imersão Erê que formou dez agentes literários com idades entre 12 e 17 anos para articularem ações dialógicas e artísticas no espaço da Biblioteca Erê, a primeira biblioteca afrocentrada do Rio de Janeiro. Fundada pelo Instituto Pretinhas Leitoras, iniciativa que surgiu em 2018 pelas irmãs gêmeas Eduarda Ferreira e Helena Ferreira, nascidas no Morro da Providência, a biblioteca foi inaugurada em parceria com a Associação Cultural Lanchonete e Lanchonete em julho, ao final da formação dos agentes literários.

O espaço é voltado para conectar e promover o protagonismo das adolescências da região com histórias negro referenciadas. Encontros sobre educomunicação, contação de histórias, leitura dramatizada, encontro com autora, escrita criativa foram propostos para o desenvolvimento da subjetividade, fala e acolhimento.