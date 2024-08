João Ovidio - Especial 5 anos PerifaConnection

Neste domingo, trazemos mais um dos comunicadores do PerifaConnection em comemoração aos 5 anos da organização. Com o objetivo de mostrar os rostos por trás de quem constrói essa página, os leitores vão poder conhecer um pouco mais sobre cada comunicador que faz a diferença no seu território usando seu saber para melhoria nas periferias.

João Paulo Ovidio, morador de Duque de Caxias, há 8 anos atua como historiador da arte na sala de aula ou em museus pelo Rio. Acreditando no fazer pedagógico de forma antirracista, anticlassista e antisexista, o profissional já atuou em importantes polos culturais como Oi Futuro, Prêmio Pipa e Paço Imperial.



Com essas experiências, João Ovidio expandiu seus horizontes e em 2021, convidado pelo Sesc Rio, para ministrar 4 aulas virtuais sobre arte contemporânea. No ano seguinte, ainda pela mesma instituição, João que já era especialista em linguagens artísticas, cultura e educação, pelo IFRJ - Nilópolis, teve a oportunidade de ser professor na formação - “Arte Contemporânea, Artistas Negros e o Território da Baixada Fluminense,” dessa vez de forma presencial, no SESC Nova Iguaçu.



Através dos cursos em que leciona, Ovidio teve a chance de gerar redes com artistas do seu território, “é uma forma de compartilhar reflexões, mas também de apresentar trabalhos de artistas que eu acompanho e quase sempre são meus amigos,” explica. João Ovidio é colaborador do PerifaConnection desde fevereiro de 2023, já escreveu sete matérias, destacando dois textos de sua autoria, divulgando sobre exposições de artistas visuais da Baixada Fluminense em grandes galerias de arte.



Beatriz Carvalho, jornalista e colaboradora do PerifaConnection