Ingrid Nascimento - especial 5 anos PerifaConnection

Eu sempre fui um fã da arte dos encontros e como essas coisas acontecem. Nós dois crias da Zona Oeste, Ingrid Nascimento de Campo Grande e eu de Bangu, fomos nos cruzar lá em Teresópolis, no Colégio Estadual Higino da Silveira. Ela ministrando uma oficina de Matizes Brasileiras e eu de Poesia, ao lado de muita gente boa que assim como a gente, acredita que cultura e educação andam juntas.

Mulher preta, potente, bairrista, que sempre pensou em melhorias para o território que nasceu. Fundou em 2016 o Coletivo Negro Waldir Onofre, hoje Instituto Periférico Waldir Onofre, que desenvolve projetos de cunho racial, social e educacional desde a fundação.

Além do coletivo, Ingrid também é uma das fundadoras da antologia poética “Poesia Preta: Poetas Negros da Zona Oeste”, onde estão reunidos 30 poetas do território, numa obra que além de valorizar os artistas pretos locais, contribuí na inserção da poesia nas escolas como instrumento de educação decolonial. Um trabalho lindo que todos deveriam conhecer e que já ganhou espaço no “Cantinho da Poesia” nas páginas do PerifaConnection, aqui no jornal Meia Hora.

Este mês, Ingrid também contribuiu com o lançamento da Agenda Campo Grande 2030, que apresenta, através de muita pesquisa, propostas de políticas públicas para o maior bairro do Brasil nos eixos: justiça climática, educação popular, mobilidade urbana e cultura. Mais um trabalho lindo e significativo que também faço parte.

Colaboradora do PerifaConnection há quase dois anos, Ingrid traz as dores e as delícias de amar a Zona Oeste para as páginas do jornal Meia Hora.

Thiago Mathias, cria de Bangu, produtor cultural, amante da Verde e Branco de Padre Miguel e colaborador do PerifaConnection