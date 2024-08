Ingrid Nascimento: especial 5 anos PerifaConnection

Eu sempre fui um fã da arte dos encontros e como essas coisas acontecem. Crias da Zona Oeste, Ingrid Nascimento, de Campo Grande, e eu, de Bangu, fomos nos cruzar lá em Teresópolis, no Colégio Estadual Higino da Silveira. Ela ministrando uma oficina de Matizes Brasileiras e eu de Poesia, ao lado de muita gente boa que - assim como a gente - acredita que cultura e educação andam juntas.

Mulher preta, potente e bairrista, que sempre pensou em melhorias para o território onde nasceu. Fundou em 2016 o Coletivo Negro Waldir Onofre, hoje Instituto Periférico Waldir Onofre, que desenvolve projetos de cunho racial, social e educacional desde a fundação.

Além do coletivo, Ingrid também é uma das fundadoras da antologia poética "Poesia Preta: Poetas Negros da Zona Oeste", onde estão reunidos 30 poetas do território, numa obra que - além de valorizar os artistas pretos locais - contribui na inserção da poesia nas escolas como instrumento de educação decolonial. Um trabalho lindo que todos deveriam conhecer e que já ganhou espaço no "Cantinho da Poesia" nas páginas do PerifaConnection, aqui no jornal MEIA HORA.

Este mês, Ingrid também contribuiu com o lançamento da Agenda Campo Grande 2030, que apresenta, através de muita pesquisa, propostas de políticas públicas para o maior bairro do Brasil nos eixos: justiça climática, educação popular, mobilidade urbana e cultura. Mais um trabalho lindo e significativo que também faço parte.

Colaboradora do PerifaConnection há quase dois anos, Ingrid traz as dores e as delícias de amar a Zona Oeste para as páginas do jornal MEIA HORA.