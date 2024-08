Ariel Freitas - especial 5 anos PerifaConnection

Sendo jornalista, slammer, escritor, rapper e colecionador de diversas experiências no ramo da comunicação, Ariel Freitas também é um dos colaboradores do PerifaConnection, plataforma que, segundo ele, é uma “rede colaborativa muito forte que acredita na escrita do jovem periférico”.

Morador do Vidigal (RJ), ele é uma das diversas pessoas que se sentiram acolhidas e decidiram se mudar para o Rio. Sua origem está a 1569 km da cidade carioca, na Vila Estrutural, uma localidade do Morro Santana em Porto Alegre (RS). Desde quando morava no sul do país, Ariel conta que sua trajetória já era marcada pela arte.

Ariel Freitas nasceu na Vila Estrutural, uma localidade do Morro Santana em Porto Alegre (RS) - Arquivo pessoal

Em 2019, ainda em Porto Alegre, ele participou de batalhas de MC's (ou duelo de rimas), e chegou a destacar-se como rimador anônimo do rapper Gabriel Pensador. Além disso, também foi vencedor do maior duelo de rimas da cidade. “Sou uma pessoa bem ligada à comunicação popular, acredito que o Rap traz uma dinâmica de escutar a rua e escutar quem está nela”, conta o artista.



Ariel, que enfrentou evasão escolar e racismo, retomou os estudos pelo EJA (Educação de Jovens e Adultos) e ingressou no mundo literário. Hoje, ele atua como checador de conteúdos desinformativos em um dos veículos jornalísticos mais tradicionais do país e tem diversos artigos publicados em livros, revistas e jornais.



Com quatro anos de experiência no PerifaConnection, ele acredita que a comunicação comunitária é essencial para construir uma sociedade mais democrática e inclusiva.



Catiane Pereira, jornalista e colaboradora do PerifaConnection