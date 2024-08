Jovem de São Gonçalo Lança Livro de Poesia Sobre a Realidade da Vida na Favela

'Aos que Sentem Demais' é o título do primeiro livro de poesias de Lucas Luciano, um escritor de 20 anos nascido e criado na comunidade do Morro do Castro, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro.. Publicada em julho pela editora independente Toma Aí Um Poema, a obra é um reflexo profundo da vida na favela e das experiências pessoais do autor durante a quarentena da pandemia.

De acordo com Lucas, o livro vai além de uma simples narrativa autobiográfica, explorando as junções entre vivência, memória e expressão literária. Inspirado pelo conceito de "escrevivência" da grande referência e aclamada escritora Conceição Evaristo, ele conduz o leitor por uma jornada íntima através de cartas destinadas a um antigo amigo, escritas durante o período de isolamento pandêmico.

"Este livro não apenas alivia o peso que carrego como autor, mas também aspira a suavizar as dores do leitor, conectando-nos pela essência compartilhada das nossas experiências humanas. Cada carta é mais do que palavras no papel; é um convite para um diálogo sincero, uma exploração da poesia que surge do sofrimento", declara Lucas.

A paixão de Lucas pela escrita foi despertada por uma professora de português na rede pública, que o incentivou a explorar a poesia. Hoje, ele é estudante de jornalismo com bolsa integral na Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), na Zona Sul do Rio, onde continua aprimorando sua voz literária.

Para o jovem autor, a escrita é muito mais que uma forma de expressão; é um testemunho visceral de suas experiências, especialmente os desafios de crescer em meio à pobreza e à realidade da favela. "Para mim, escrever é encontrar consolo nas minhas vivências. A cada palavra, tento transformar meus medos, dúvidas, sofrimentos e desafios em uma narrativa poética, dando voz à complexidade da minha existência como jovem favelado no Rio de Janeiro", enfatiza.

'Aos que Sentem Demais' está disponível para compra na loja online da editora Toma Aí Um Poema e também pode ser adquirido através das redes sociais do autor @lucaslucianorio, no Instagram.

Isabelle Venancio, coordenadora de comunicação do PerifaConnection.