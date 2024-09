Thiago Mathias: Especial 5 Anos de PerifaConnection

Bangu, além de ser um dos bairros mais populosos do Brasil, é famoso pelo calor e pela tradição do estádio Moça Bonita. Mas, em meio a esse calor todo, tem uma galera que tá fazendo a diferença e fortalecendo o território. Hoje, nesta coluna especial de 5 anos do Perifaconnection, falaremos de Thiago Mathias, mais conhecido como Poeta 'Dife', que há quase dois anos enriquece nossa coluna com matérias incríveis sobre arte e cultura.

O apelido 'Dife' - de 'diferente' - veio dos saraus de rua, onde ele sempre se destacou. Thiago é poeta, escritor, produtor cultural, arte educador, e, pra completar, companheiro de vida da autora deste texto. Fundou o Festival de Música e Cultura de Rua de Bangu, que já rola há 10 anos na Praça Guilherme da Silveira, trazendo uma mistura de gêneros culturais e temas variados. Na última edição, por exemplo, o festival celebrou os 350 anos de Bangu e lotou o largo do bairro.

Thiago é uma pessoa super versátil. Ele se divide entre combater a insegurança alimentar na Zona Oeste com o projeto “ZO SEM FOME” e liderar oficinas de poesia em escolas municipais, onde inspira uma galera jovem a liberar a criatividade. Falando nisso, vocês já ouviram falar do livro “Poesia Preta: Poetas Negros(as) da Zona Oeste”? Vários dos poemas dessa coletânea, que reuniu 30 poetas da região, já passaram pelo nosso cantinho da poesia. Thiago não só foi um dos organizadores do livro, como também atua como diretor executivo do Instituto Periférico Waldir Onofre.

O poeta é a prova viva de que, para alcançar o mundo e impactar pessoas, é essencial lembrar de onde viemos. Existem muitas possibilidades do outro lado do túnel, e, nesses 5 anos de Perifaconnection, dar voz ao trabalho das periferias tem sido essencial para a cultura carioca.

Ingrid Nascimento - Historiadora, cientista social e colaboradora do PerifaConnection