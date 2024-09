Identidade artística e cultural na Baixada Fluminense

Música, teatro, dança, hip hop e cinema são elementos que compõem a Escola Livre de Artes da Baixada Fluminense - 'Ela da BF'. O projeto surgiu em 2023, devido à demanda por iniciativas artístico-culturais na região. O objetivo é reconhecer a potencialidade da Baixada Fluminense, tornando-se um polo de criatividade.

A 'Ela da BF' é composta por educadores ligados a diversos grupos, coletivos e movimentos. Na primeira edição, mais de 200 alunos foram formados, explorando conteúdos ligados à produção, história da Baixada, mercado de trabalho, vivências cênicas, capoeira, entre outras linguagens. Clara de Deus, coordenadora de produção do Goméia Galpão Criativo, explica: "A Escola tem sido um aprendizado para todos nós, e estamos vendo o seu potencial... Estamos no caminho certo."

Contando com todas as aulas presenciais, a Escola Livre de Artes da Baixada é promovida pelo Goméia Galpão Criativo. Localizado no centro de Duque de Caxias há 9 anos, o Galpão se consolidou como um importante espaço da diversidade cultural e, atualmente, foi reconhecido como ponto de cultura pela Política Nacional de Cultura Viva.

Desde 2015, presente na trajetória da instituição e hoje organizando a 'Ela da BF', Heraldo Bezerra acredita que "o Goméia tem construído um cenário de oportunidade para muitos jovens terem o direito de escolher qual eixo artístico e formativo querem seguir", diz o presidente e coordenador audiovisual do Galpão Criativo.

Formação e empoderamento através da Arte

A Escola Livre de Artes da Baixada tem se tornado um instrumento de reconhecimento e pertencimento dos fazedores de cultura que vivem nos 13 municípios da Baixada Fluminense. As vagas foram preenchidas por pessoas a partir de 16 anos, como Davi Rodrigo, 21 anos, mais conhecido como Pantera D20, grafiteiro que participou da primeira turma. Desde criança, o jovem teve inclinação para as artes plásticas, sempre usando os esmaltes da mãe para pintar retratos quando conseguia. Desenvolvendo suas habilidades na Ela da BF, ele destaca o que mais o marcou na formação: "Foi esse contato com novas experiências, como a dança e até mesmo a arte de ser DJ, algo totalmente novo para mim. O espaço nos dá essa possibilidade de conhecer e praticar coisas novas." Para mais informações sobre o projeto, acompanhe no Instagram @gomeiagalpaocriativo.

Aula inaugural da turma 'Ela da BF 2024' - SASSÁ SOUZA / Divulgação

Por: Beatriz Carvalho, jornalista e colaboradora do PerifaConnection