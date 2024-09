PerifaConnection e COPB lançam novo projeto sobre as Baixadas do Brasil

Na última sexta-feira (13), o PerifaConnection lançou o 'Observatório das Baixadas' no Jurunas, periferia de Belém do Pará. O projeto, cocriado com a COP das Baixadas e apoiado pelo Instituto Neoenergia, é uma iniciativa que visa discutir e implementar soluções práticas para mitigar os impactos das mudanças climáticas em comunidades de baixada no Brasil, áreas frequentemente vulneráveis a desastres causados por eventos climáticos extremos.

Idealizado por dois jovens da periferia de Belém, Waleska Queiroz e Andrew Leal, ambos moradores da baixada da Terra Firme, o Observatório das Baixadas tem como objetivo central promover práticas de adaptação climática para as baixadas brasileiras. O projeto acredita no potencial dos jovens cientistas periféricos e é liderado integralmente por jovens, reafirmando o protagonismo da juventude na busca por soluções inovadoras para problemas ambientais e sociais.

O Observatório também tem a missão de inverter a lógica de que nas baixadas não há ciência, desafiando o estigma de que essas populações não estão preparadas para questionar a falta de medidas adaptativas em seus territórios. Funciona como um espaço de reivindicação, sustentado em dados concretos e projetos concebidos pelos jovens cientistas e moradores das baixadas. Estimular esse processo quebra o paradigma do “desenvolvimento” sem a participação ativa das baixadas, dando voz às comunidades e reforçando seu papel na formulação de soluções para os próprios desafios.

“Surgimos para discutir clima e sociedade nas comunidades urbanas de baixada no Brasil. Nosso principal objetivo é promover as melhores práticas de adaptação, a fim de mitigar os riscos de desastres causados por eventos climáticos extremos", explica Andrew Leal, um dos idealizadores do projeto. "O Observatório vai além da comunicação – ele propõe estratégias concretas, mostrando a excelência do conhecimento produzido pela juventude periférica das baixadas brasileiras.”

O lançamento do Observatório das Baixadas marca um importante passo para a ampliação do diálogo sobre mudanças climáticas em territórios historicamente marginalizados, como as baixadas brasileiras, e fortalece a incidência dos jovens no desenvolvimento de políticas e soluções para enfrentar os desafios ambientais.

"Uma grande parte do país é formada por territórios de baixadas e estas são periferias, mas ainda sem a devida atenção do poder público. Queremos trazer o olhar para esses territórios, que precisam de adaptação para conseguir enfrentar as mudanças climáticas." explica Thuane Nascimento, diretora do PerifaConnection e co-fundadora da iniciativa.

Para saber mais sobre o Observatório e acompanhar as novidades, siga @observatoriodasbaixadas, @perifaconnection e @copdasbaixadas no instagram.



Por Isabelle Venancio - Coordenadora de Comunicação do PerifaConnection