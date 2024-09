Morro do 18 recebe oficinas criativas

No próximo sábado, dia 28 de setembro, a Quadra do 18, localizada na Rua Laís Areda, será o cenário de uma oficina de máscaras ministrada pelo renomado artista plástico Rona Neves. O evento ocorrerá das 10h às 13h e é uma iniciativa do Projeto Social Família 18, que promete proporcionar momentos de diversão e conscientização para crianças e adultos.

A oficina terá participação de diversos coletivos, incluindo o Coletivo Pretos Forros, o Ateliê Kabanna e a própria Família 18. Além das máscaras, serão realizadas atividades de reciclagem, com o objetivo de educar as crianças sobre a importância da sustentabilidade e estimular a criatividade.

A oficina de máscaras será ministrada pelo artista Rona Neves, cria do Complexo do Lins. Nascido no Morro dos Pretos Forros, ele desenvolveu suas habilidades artísticas desde cedo, explorando desenho, escrita e dança.

“Levar minha arte para as comunidades sempre foi, é e sempre será necessário. Faço isso com felicidade, pois é uma das grandes prioridades no meu trabalho como artista. Uso minha arte como uma ferramenta de educação, transformação, questionamento e para acionar o lado lúdico da infância”, relata Rona.

Conheça e Apoie o Projeto Social Família 18

Localizado no Morro do 18 em Piedade, Zona Norte do Rio de Janeiro, o Projeto Social Família 18 atua em quatro eixos: educação, cultura, meio ambiente e valorização da família, atendendo cerca de 48 famílias com atividades como alfabetização, biblioteca comunitária, artesanato e atendimento social.

Lucas ressalta a importância de continuar o legado de sua mãe, promovendo autoestima e fortalecendo os vínculos familiares na comunidade. “Minha mãe sempre acreditou no poder da educação e da união familiar. Continuar esse trabalho é uma forma de honrar seu legado e contribuir para um futuro melhor para nossa comunidade”, conta.

Para mais informações sobre o trabalho do Projeto Social Família 18, siga o perfil oficial no Instagram: @Projetosocialfamilia18

Felipe Migliani, jornalista e colaborador do PerifaConnection