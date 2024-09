Fábia Souza: Especial 5 anos de PerifaConnection

Nascida e criada em Nova Iguaçu, Fábia Souza, aos 22 anos, trilha um caminho inspirador para muitos crias. Jornalista formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ela se destaca por sua trajetória, que embora curta, é marcada por sua paixão pela comunicação e pelo profundo compromisso com a sua comunidade.

Desde cedo, Fábia demonstrou um talento natural para a escrita e uma grande curiosidade pelo mundo. A leitura e a comunicação sempre foram suas grandes paixões. No entanto, foi durante a graduação que ela descobriu sua verdadeira vocação: o jornalismo. “O jornalismo me proporcionou a oportunidade de dar voz às pessoas que muitas vezes não são ouvidas, de denunciar as injustiças e de construir um futuro mais justo para todos”, afirma.

Durante o estágio na Secretaria de Cultura de Nova Iguaçu, ela teve seu primeiro contato com o mercado de trabalho e se apaixonou pela área. “Ali eu pude colocar em prática tudo o que aprendi na faculdade e descobri que o jornalismo era a minha verdadeira paixão”, destaca.

Após o estágio, ela continuou se aperfeiçoando e buscando novas oportunidades. Participou de diversos projetos, como colaborar na coluna do PerifaConnection no Estadão, onde teve a chance de desenvolver suas habilidades e aprender com profissionais experientes. Atualmente, Fábia está focada em sua carreira como jornalista e busca cada vez mais oportunidades para utilizar seu conhecimento e sua experiência para fazer a diferença na sociedade.

Para Fábia, o jornalismo é muito mais do que uma profissão, é uma missão. Ela acredita que os jornalistas têm o poder de transformar a realidade e de construir um mundo mais justo e igualitário. “Quero ser um exemplo para outros jovens que, assim como eu, sonham em fazer a diferença. Acredito que o jornalismo tem o poder de mudar vidas”, afirma.

Bruno Sousa, jornalista e colaborador do PerifaConnection