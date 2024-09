Cantinho da Poesia

Minha poesia é

A voz dos esquecidos.

É a filosofia marginal

Dos que foram escolhidos.



Os escolhidos para correr

Além do que a mão alcança,

E, com coragem, viver

Sem perder a esperança.



Pois se, inconformado, escrevo,

É como a vida se apresenta.

Se com a favela converso

É porque há verdade no verso.



Lucas Luciano