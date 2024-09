Festival 'Paredão Ocupa o Museu' Leva Cultura das Periferias ao CCBB RJ

No último final de semana, durante os dias 26, 27 e 28 de setembro, o Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro (CCBB RJ) foi palco da primeira edição do Festival 'Paredão Ocupa o Museu'. Com uma programação que misturou Aparelhagem do Pará, Radiola de Reggae do Maranhão e Paredão de Funk, o evento atraiu centenas de pessoas, proporcionando uma imersão única na cultura dos paredões e nos sons das periferias brasileiras.

Com entrada gratuita, o festival se destacou por trazer a potência das grandes estruturas sonoras ao centro da cidade e reuniu artistas, DJs, MCs, dançarinos e VJs de pelo menos quatro estados do Brasil. A diversidade musical e cultural foi o grande destaque, com um lineup que encantou o público em três noites temáticas. Entre as atrações mais aclamadas estavam a Radiola Freedom FM e Célia Sampaio representando o reggae maranhense, Leona Vingativa e Aparelhagem Crocodilo trazendo a força da música paraense, além do Paredão do Hulk e Rayssa Dias, levando o funk e o som automotivo ao delírio do público carioca. Além das performances musicais, o festival contou com uma feira gastronômica de comidas típicas, debates sobre a cultura dos paredões e suas influências, e mostras de filmes, como o premiado Guinga Reggae e The Beat Diáspora.

Idealizado por Barbara Vida, Jasmine Giovannini e Lisa Brito, com curadoria de Tassia Seabra, Ademar Danilo e Francisco Sidou, o 'Paredão Ocupa o Museu' foi inovador ao reunir culturas sonoras periféricas de todo o Brasil em um espaço tradicional como o CCBB RJ. A proposta foi amplamente elogiada pelo público e pela crítica, que destacaram a importância de dar visibilidade a artistas e movimentos culturais muitas vezes invisibilizados fora de seus contextos regionais.

“O festival nasce da vontade de fazer circular no país artistas que já produzem festas muito importantes em seus territórios, mas invisibilizados em outros centros. Artistas do Nordeste, Norte, advindos de periferias e dos interiores do país. Nos propomos a conectar festas que possuem muitas similaridades entre si, mas estão distantes geograficamente”, afirma Jasmine Giovannini, diretora artística musical da iniciativa.

Com duas estruturas de palco, cenografia imersiva e uma programação que misturou arte visual, música e reflexão, o 'Paredão Ocupa o Museu' já se posiciona como um evento indispensável na cena carioca. Para o futuro, a expectativa é de que o festival não apenas retorne, mas se expanda, consolidando-se como um ponto de encontro da conexão entre arte, periferia e os grandes centros culturais do Brasil.

Por: Isabelle Venancio, coordenadora de comunicação do PerifaConnection