Beatriz Carvalho: Especial 5 anos de PerifaConnection

Beatriz Carvalho, 32 anos, jornalista e empreendedora, tem uma história marcada por projetos voltados ao empoderamento feminino e ao fortalecimento da comunicação nas periferias do Rio de Janeiro. Desde pequena, a paixão pelas letras a impulsionou a seguir uma carreira na área de humanas, com a certeza de que o jornalismo a traria realização profissional.

Ao longo de quase cinco anos, Beatriz esteve atuando no Mulheres de Frente, um projeto social que impactou mais de 100 mulheres da periferia carioca. "Sempre fiz parte de coletivos femininos, e, ao escutar os problemas que atingem especialmente as mulheres, criei o projeto", conta. O Mulheres de Frente oferecia formações, palestras e workshops focados em comunicação, mídias sociais, autoestima e empreendedorismo feminino, sempre realizados em locais estratégicos das comunidades.

Após o término do projeto, Beatriz mergulhou no empreendedorismo, fundando a BC Carvalho Produção e Comunicação, que já opera há dois anos. A empresa oferece serviços de social media, palestras, marketing digital e produção de eventos, sendo atualmente sua principal fonte de renda.

Além disso, é colaboradora do PerifaConnection, onde atua há quase três anos. Ela compartilha histórias e memórias de figuras marcantes da periferia, como Daise Tigrona, cantora de funk, e Ana, empreendedora que produz bolsas artesanais com identidade de gênero e raça. “Escrever sobre essas pessoas e estar no Perifa me permite formar redes de contato que levo para a vida pessoal e profissional”, destaca.

Com uma trajetória marcada pelo empreendedorismo e pela luta por espaço para as mulheres, Beatriz Carvalho segue impactando vidas e inspirando outras mulheres a irem além.

Por: Gabriela Anastácia, jornalista e colaboradora do PerifaConnection