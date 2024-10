'Os Garotin' resgatam orgulho gonçalense

Com cabelos marcantes, estilo autêntico e um som carregado de personalidade, a banda ‘Os Garotin’ desponta como uma das novas revelações do Brasil. O grupo, que recebeu três indicações ao Grammy Latino 2024, encontrou na arte uma maneira de expressar uma paixão em comum: São Gonçalo, cidade da Região Metropolitana do Rio.

Formada por Anchietx (28), Cupertino (31) e Léo Guima (25), a banda ganhou destaque com seu álbum 'Os Garotin de São Gonçalo', lançado em maio deste ano, que homenageia o local onde cresceram e se formaram artisticamente.

“Passa um filme pela cabeça. Sair de São Gonçalo e poder levar nossa cidade estampada para o Brasil inteiro e, agora, para o mundo com o Grammy. Ou seja, vai aparecer 'Os Garotin de São Gonçalo' em Miami. Isso é surreal, porque foi o lugar onde crescemos, onde aprendemos tudo”, compartilha Léo Guima.

Cupertino destaca também como o álbum tem resgatado um “orgulho gonçalense”, carregando com amor e carinho o nome da cidade que, embora seja a segunda maior do estado, “ainda é esquecida no cenário musical”, ressalta o jovem.

“A gente não se sentia representado em outros lugares. Mas uma coisa interessante é que, quando o Seu Jorge canta aquela música 'Pretinha' e cita São Gonçalo, ficamos todos orgulhosos. Há uma identificação. Então, imagine só: as crianças e as pessoas gonçalenses vendo que há artistas da nossa cidade conseguindo viver do seu sonho. Por isso, esse é o melhor nome que o álbum poderia ter”, enfatiza o artista.

Além da música, a banda também tem o compromisso de utilizar a sua arte como uma plataforma de denúncia. A música "Em Nome da Paz", por exemplo, retrata a violência que tira a vida de jovens em São Gonçalo e outras regiões periféricas do Rio.

"O papel do artista também é denunciar, expressar o que dói. Vimos esses casos desde criança. Já perdi amigos e conheço de perto esse sentimento. Então, não podemos deixar de falar disso, porque é uma dor que fica, que a gente sofre. Infelizmente, para o gringo, o Rio é só a Zona Sul, 'A Cidade Maravilhosa'. Ninguém vê o que acontece em São Gonçalo e em outras favelas: jovens pretos e pobres morrendo todos os dias", destaca Anchietx.

O grupo foi indicado nas categorias Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, Artista Revelação e Melhor Álbum de Engenharia de Gravação. De acordo com os cantores, o som, que acumula mais de 45 milhões de plays nas plataformas digitais, é uma mistura divertida de R&B, soul e MPB.

Por: Lucas Luciano, jornalista e colaborador do PerifaConnection