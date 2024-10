Rona Neves: especial de 5 anos de PerifaConnection

Rona Neves, nascido no Morro dos Pretos Forros, que faz parte do Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio de Janeiro, é um artista autodidata cuja carreira abrange diversas formas de expressão artística. Desde cedo, Rona demonstrou talento para o desenho, a dança e a escrita. Aos 15 anos, teve seu primeiro contato com o teatro, o que ampliou ainda mais seu horizonte artístico.

Aos 18 anos, Rona começou a pintar, desenvolvendo um estilo único que mescla elementos da cultura popular, do Candomblé e das memórias de sua infância. Trabalhou como cartazista e pintor cenotécnico em teatros cariocas, o que lhe proporcionou habilidades técnicas e criativas para grandes produções.

Sua versatilidade é evidente em suas obras, que incluem pinturas, desenhos, figurinos, cenários, bordados e instalações. Rona também se destaca como diretor de arte, tendo colaborado em videoclipes, peças de teatro e exposições individuais, como a realizada no Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica em 2019.

“Levar minha arte para as comunidades sempre foi, é e sempre será necessário. Faço isso com felicidade, pois é uma das grandes prioridades no meu trabalho como artista. Uso minha arte como uma ferramenta de educação, transformação, questionamento e para acionar o lado lúdico da infância. Contar um pouco dessa história e dividir com essas crianças, somar com elas este universo criativo de possibilidades, me faz um bem enorme, porque hoje me sinto como aquele mais velho que eu ouvia, contando uma história para as crianças”, afirma o artista.

Rona Neves continua a explorar novas formas de expressão, mantendo-se fiel à sua essência criativa e à sua comunidade. Seu espaço criativo, 'gÁz', no Lins, é um ponto de encontro para artistas de diversas áreas, onde ele realiza oficinas e atividades culturais para crianças e adultos.

Por: Felipe Migliani, jornalista e colaborador do PerifaConnection.