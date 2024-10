Instituto ‘Entre o Céu e a Favela’ oferece cursos gratuitos para crianças

Atenção, moradores do Morro da Providência e Zona Portuária! Estão abertas as inscrições

de cursos gratuitos para a criançada no Instituto "Entre o Céu e a Favela". Alguns dos cursos ofertados são: escrita criativa, futebol feminino, perna de pau e

percussão. As vagas são para crianças de 7 a 14 anos.



O projeto, que já existe há 12 anos, foi criado pela atriz, líder social, arte educadora e

produtora cultural Cintia Santana, com o intuito de transformar a realidade das crianças da

Providência.

Cintia, que nasceu em uma ocupação na Central do Brasil, foi criada no Morro da

Providência, a primeira favela do país. Em sua trajetória na infância, envolta de dificuldades

e vulnerabilidades, ela encontrou no teatro de rua muitos ensinamentos sobre autoestima,

cidadania, política e descobriu a arte como uma grande ferramenta de inclusão e

transformação social.

A partir daí, decidiu seguir carreira artística e se formou na Escola Técnica Estadual de

Teatro Martins Penna, e por muitos anos foi atriz do grupo de teatro "Tá Na Rua", liderado

por Amir Haddad.

Com o desejo de expandir o seu trabalho a outras famílias e crianças periféricas, em 2012,

fundou o Instituto “Entre o Céu e a Favela”, que atualmente trabalha com crianças de toda a

Zona Portuária, trazendo oficinas de esporte, arte e lazer, além de cursos

profissionalizantes para jovens e adultos em diversas áreas, como beleza, artesanato e

tecnologia.

O projeto vem ganhando cada vez mais força e reconhecimento através de sua criadora,

que caminha pelo mundo com o objetivo de expandir seus saberes e realizar trocas com

outros líderes sociais, visando melhorar cada vez mais a qualidade e o impacto das

atividades oferecidas às crianças, proporcionando um aprendizado mais rico e

transformador.

"Sabemos como é importante a oportunidade das crianças terem acesso à arte, cultura e

educação. Fazemos o possível para contribuir para um futuro melhor", diz Cintia.

Os interessados devem acessar o Instagram do projeto @entreoceueafavela até o dia 13 de

outubro e preencher o formulário disponível na bio. As vagas são limitadas e quem não conseguir ingressar de imediato aguardará na lista de espera para futuras oportunidades.

Por: Kelen Gladson, jornalista e colaborado do PerifaConnection