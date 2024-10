Kelen Gladson: especial 5 anos PerifaConnection

Kelen Gladson, 29 anos, é cria da Favela do Antares, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e colaboradora do PerifaConnection, uma rede que conecta jornalistas e comunicadores de favelas e periferias de todo o Brasil. Desde a infância, Kelen soube que o jornalismo era seu destino. "Brinco dizendo que o jornalismo me escolheu. Desde a escola, eu queria isso. Mesmo formada em técnico de informática, decidi mudar completamente, porque o jornalismo era o meu caminho", conta, com a convicção de quem se sente à vontade em meio a histórias a serem contadas.

Uma eterna curiosa, como se define, Kelen enxerga o mundo através das lentes de quem busca uma notícia ou novidade a cada olhar. "Sou muito distraída, mas fico atenta ao que acontece ao meu redor, imaginando o que ocorre fora da minha realidade. Gosto de conhecer culturas diferentes", explica. Esse desejo por algo novo a levou a Natal, no Rio Grande do Norte, onde cursou Comunicação Social. A mudança trouxe desafios: "Morei com meu avô, mas não deu certo. Acabei em uma república com dez meninos e uma menina. Foi difícil, mas também muito enriquecedor", detalha.

Em sua jornada em busca da segunda graduação, já que também é formada em Audiovisual, Kelen enfrentou as adversidades que um jovem negro de favela encontra no Brasil: racismo e barreiras financeiras. Contudo, graças ao apoio de familiares e amigos, não desistiu e retornou do Nordeste do país com o diploma de jornalista na bagagem.

Após esse retorno, trabalhou na comunicação da Secretaria da Mulher da Prefeitura do Rio de Janeiro, além de ser repórter de Audiovisual do Voz das Comunidades. Atualmente, está na Riotur e vê no PerifaConnection um espaço essencial. "O Perifa é resistência. Dá voz às favelas e periferias, mostrando que o jornalismo impresso nunca morre", afirma.

Com seu jeito determinado de falar, Kelen Gladon reafirma que segue no propósito de contar as histórias que nascem nas periferias, com a paixão de quem acredita que cada narrativa merece ser ouvida.