AULÕES PRÉ-ENEM GRATUITOS

No próximo sábado, 26 de outubro, o pré-vestibular popular 'Nós em Movimento' realizará dois grandes aulões de revisão e resolução de questões focadas no ENEM. Esses encontros são uma excelente oportunidade para jovens e adultos se prepararem para o exame, aumentando suas chances de ingressar no ensino superior. A educação é uma ferramenta poderosa para transformar a vida de milhares de famílias no Brasil, e iniciativas como essa são fundamentais para tornar esse processo mais acessível.

Criado há 9 anos, o projeto Nós em Movimento é impulsionado por jovens e educadores que trabalham para democratizar o acesso às universidades, com um foco especial na população negra e periférica. O objetivo é reduzir as desigualdades sociais e ampliar as oportunidades de formação. Ao longo dos anos, o pré-vestibular já contribuiu para a aprovação de mais de 100 estudantes em universidades públicas renomadas, como UFRJ, UFF, UERJ e CEFET, em cursos variados como Pedagogia, Geografia, Serviço Social, Direito, Medicina, Biotecnologia, entre outros.

Os aulões ocorrerão na Baixada Fluminense e na Zona Norte do Rio de Janeiro, com foco na preparação para as provas do ENEM, que serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. Não perca essa oportunidade de se preparar com o apoio de uma equipe comprometida com o sucesso dos alunos!

O aulão da Baixada acontecerá no dia 26 de outubro, das 9h às 16h, na Febf/ UERJ, localizada na Rua General Manoel Rabelo, s/n - Vila São Luis. Já o aulão da Zona Norte será no mesmo dia e horário, na Nave do Conhecimento de Irajá, situada na Praça Nossa Senhora da Apresentação, s/n, próximo ao supermercado Guanabara.

Para mais informações, entre em contato pelos números (21) 97911-4358 (Maycon) ou (21) 96515-5203 (Julia), ou siga o perfil @institutonosemmovimento no Instagram.



Por Rodrigo Costa, estudante de administração e colaborador do PerifaConnection.