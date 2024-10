Livro sobre Marielle Franco

Durante a Flip, a Casa da Favela foi palco do lançamento do livro “Marielle Franco – Nesse lugar da política: um mandato interrompido”, escrito pela socióloga Priscilla Brito e a jornalista Fernanda Chaves. A obra narra a trajetória da vereadora carioca, brutalmente assassinada em 2018. Fernanda, que era sua assessora, estava no carro alvejado pelos tiros. A Casa da Favela, iniciativa da Agência de Notícias das Favelas (ANF), é um espaço dedicado a amplificar as histórias das periferias.

"Marielle é um símbolo de resistência que jamais pode ser esquecido. Esse livro tem o poder de inspirar novas Marielles, mulheres que enfrentam as dificuldades do cotidiano e saem das favelas para revelar a força das periferias", declarou o jornalista André Fernandes, fundador da ANF.

A obra abrange o período entre o fim da campanha eleitoral de 2016 até 14 de março de 2018, quando Marielle foi executada após um evento sobre ativismo e empreendedorismo para jovens negras, na Casa das Pretas, localizada na Lapa, no Centro do Rio.