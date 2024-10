PEDRO MACHADO LANÇA NOVO LIVRO SOBRE EVANGÉLICOS

O lançamento do livro 'A Primeira Pedra', de Pedro Machado, publicado pela Editora Malê, aconteceu no dia 8 de outubro na Livraria da Travessa. O evento contou com a presença de grandes nomes: Katiúscia Ribeiro, filósofa e professora; Ivanir dos Santos, babalawô e professor; e Ronilso Pacheco, pastor e expoente da Teologia Negra. A mediação ficou a cargo de Vagner Amaro, escritor e editor da Editora Malê.

Pedro Machado descreve seus contos como um mergulho na complexidade dos desejos, crenças, buscas e contradições que formam a humanidade de homens e mulheres negras. Seus personagens vivem em um contexto social que, muitas vezes, impõe uma moralidade cristã punitiva e busca limitar suas existências.

"Nesse cenário, também há a tentativa de se sentir acolhido, amado e parte de uma comunidade. Depois de tanto tempo convivendo com essas personagens, finalmente as entrego aos leitores. Quem sabe, eles descubram que já convivem com elas há muito mais tempo do que imaginam?", reflete o autor.

Renato Noguera, doutor e professor de Filosofia, descreve A Primeira Pedra como uma obra impactante, repleta de camadas. Para ele, o livro não só oferece uma perspectiva autêntica dos bastidores do pluriverso cristão evangélico brasileiro, como também escapa de clichês, revelando a complexidade humana sem estereótipos. "Pedro Machado expõe contradições e explora as feridas e cicatrizes do ‘pecado’. A ‘vida de crente’ surge com detalhes que mostram o medo e o amor coexistindo. É uma leitura que pede tempo para ser absorvida, apesar de seu ritmo quase apocalíptico."

'A Primeira Pedra' já está disponível para compra no site da Editora Malê e também pelo link na bio do autor no Instagram, @pedromachadoescritor.

Por: Thayse Nascimento, gestora de redes sociais e colaboradora do PerifaConnection.

