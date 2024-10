LANÇAMENTO DO PLANO VERÃO DE ADAPTAÇÃO

A Arena Dicró, na Penha Circular, recebeu no dia 26 de outubro o evento 'O Clima é de Mudança 2.0'. Com programação gratuita das 10h às 20h, o encontro reuniu jovens lideranças, ativistas e organizações periféricas para discutir a crise climática e lançar o Plano Verão de Adaptação, uma proposta inovadora para o Rio de Janeiro.

O Plano Verão de Adaptação, elaborado por lideranças jovens e militantes, trouxe uma agenda coletiva de reivindicações, visando combater os impactos das mudanças climáticas e do racismo ambiental nas periferias cariocas. Desenvolvido por meio de um ciclo formativo, com mapeamentos, análises de riscos e debates participativos, o plano apresenta demandas ao Governo do Estado para a criação de protocolos de emergência e investimentos em adaptação urbana, em especial para as chuvas de verão de 2025.

Além do lançamento do plano, o evento ofereceu performances dos grupos Leopoldina Hip Hop e Passinho Carioca, encerrando com um show do artista Ramozin, em um dia marcado por trocas culturais e artísticas. O evento destacou a juventude como protagonista na luta climática e agente de transformação social. O Plano Verão de Adaptação será disponibilizado virtualmente para divulgação ampla em todo o estado.

"O Clima é de Mudança 2.0 traz a força das juventudes e periferias para enfrentar a crise climática e avançar na adaptação com ações que colocam a justiça climática no centro das soluções para os nossos territórios e fortalecem a construção de uma cultura de risco", explica Marcele Oliveira, cofundadora da Coalizão O Clima é de Mudança.