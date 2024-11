Juventude e poesia

Nos dias 1 e 2 de novembro, o Centro de Artes Calouste Gulbenkian foi palco da abertura do Slam RJ 2024, o campeonato estadual de poesia falada do Rio de Janeiro. O evento, que reúne 25 finalistas das batalhas de poesia promovidas ao longo do ano em todo o estado, é também um movimento de valorização da educação e promoção da cultura nas favelas e periferias.

Como um grito de expressão através da palavra rimada, há 15 anos os Slams têm sido eventos culturais produzidos para a declamação de poesia, em que os temas podem ser diversos ou com uma proposta central. Durante as batalhas, cada pessoa tem o tempo para declamar sua poesia, que é observada não só por juradas e juradores, mas também pela plateia. No estado do Rio, o movimento existe há 10 anos e, durante o período da pandemia por covid-19, tomou um novo formato através da articulação com autores, poetas e slamasters de outros territórios, realizando também as batalhas online. Hoje, o Slam RJ é uma rede que fomenta o desenvolvimento dos coletivos já existentes e o surgimento de novas batalhas nas oito regiões do estado, promovendo também batalhas dentro das escolas.

"O movimento Slam no Rio de Janeiro tem sido muito importante, porque ele não é só lazer, ele é cultura, lazer e educação. Antes, o movimento estava somente nas ruas, agora está nas ruas e nas escolas", conta Preta Poética, cria da Zona Oeste, produtora cultural e coordenadora estadual do Slam RJ.

Poesia é coisa de gente antiga? O momento de se expressar é aqui e agora. O crescimento desse movimento mostra o quanto os circuitos são importantes para a expressão sobre o território, questões sociais, raciais e de identidade na juventude. Agora, além de ocupar as praças públicas, os slams também ocupam as escolas, sendo uma organização entre adolescentes, jovens e professores que enxergam no movimento o protagonismo juvenil através do fomento à literatura.

A programação completa inclui ainda uma residência artística voltada para as seis pessoas finalistas, com oficinas literárias acompanhadas de referências do movimento Slam e atividades sobre projeção de carreira.

A classificação é livre e a entrada no Centro de Artes é gratuita. Para assistir à batalha final, que ocorrerá no próximo domingo, é necessária a retirada de ingresso por meio do Sympla.

O Centro de Artes Calouste Gulbenkian fica na Rua Benedito Hipólito, 125, próximo ao Terreirão do Samba. Para mais informações sobre o movimento cultural de poesia falada, siga a página

@slamrj nas redes sociais.