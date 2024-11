Conheça o grupo de Rap 'Estilo R.A', de São Gonçalo

Formado por três jovens negros e primos, Ralph, Allam 'AMS' e André 'Tin', o Estilo R.A. é um grupo de rap e trap que carrega uma longa história com o cenário musical. Com origem em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, o trio começou oficialmente em 2015, mas seus integrantes já têm quase duas décadas de estrada, desde que participaram de outro grupo musical em 2005. Hoje, o Estilo R.A. é uma das promessas do rap nacional, trazendo uma visão que mistura vivências de comunidade e o peso da cultura urbana em suas letras.

O som do Estilo R.A. vem ganhando destaque não só entre os fãs de rap e trap, mas também nas plataformas de streaming e na mídia. Uma de suas maiores conquistas é o hit 'A Ressaca', lançado em parceria com o rapper Orochi, que ultrapassou as 14 milhões de reproduções, somando plataformas de áudio e YouTube. A colaboração com o rapper Choice também é outro ponto alto da discografia do grupo, ampliando a visibilidade dos primos no cenário do rap.

Suas músicas já tocaram em rádios populares como Mood FM, FM O Dia, Rádio Mania e Rádio Globo. A presença na TV também é um dos passos recentes do grupo, que participou do programa Cariocou, do SBT.

Com essa trajetória em ascensão, o grupo agora celebra um passo importante: a assinatura com o selo Alma Viva e a distribuição da Warner Music. A parceria, que conta com o suporte de Sergio Affonso, ex-presidente da Warner, promete dar ainda mais visibilidade ao Estilo R.A., trazendo novos lançamentos no canal oficial da Warner.

Se você ainda não conhece o som desses primos de São Gonçalo, agora é o momento de acompanhar o Estilo R.A., uma das grandes apostas para o rap nacional. Siga o grupo no instagram: @estilor.a.