Fala Tu Lab: Oportunidade para Jovens Cineastas

O 'Fala Tu Lab', iniciativa que celebra os 20 anos da Matizar Filmes, irá selecionar quatro projetos de curtas documentais, oferecendo um programa robusto de formação e apoio financeiro para a produção dos filmes. Com correalização da Baluarte Cultura e apoio de instituições como Paradiso Multiplica, Festival do Rio, Canal Curta e Solar dos Abacaxis, o laboratório busca incentivar a criação cinematográfica com perspectivas inclusivas e narrativas inovadoras.

O projeto se destaca em um contexto de expansão do cinema no Brasil, onde políticas de cotas e bolsas abriram espaço para novas vozes nas universidades. A diversidade crescente do ambiente acadêmico, aliada às evoluções nas formas de narrativa audiovisual, tem transformado o mercado e impulsionado a produção de conteúdos autênticos e de alta qualidade.

Com um investimento de R$ 14 mil para cada projeto selecionado, o 'Fala Tu Lab' oferece uma formação intensiva com duração de quatro meses para projetos de curtas documentais de estudantes cotistas de universidades públicas e bolsistas (ProUni ou não) da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O programa incluirá mentorias com figuras renomadas do cinema nacional, como Allan Ribeiro e Milena Manfredini, além de aulas conduzidas por Mariana Baltar e Lívia Goulart. Os projetos escolhidos terão a oportunidade de explorar linguagens documentais não convencionais, como as experimentais, interativas, performativas e poéticas.

“Fala Tu, nosso primeiro filme, celebra 20 anos, e para marcar essa data especial, estamos lançando esse laboratório de apoio a novos projetos de cinema”, explica Nathaniel Leclery, um dos fundadores da Matizar Filmes e autor do argumento do documentário “Fala Tu”. Guilherme Coelho, diretor do filme original e cofundador da Matizar, espera que o impacto do Fala Tu Lab seja tão significativo quanto o do documentário de 2004: “Eu espero que os filmes e processos do Fala Tu Lab sejam tão transformadores para seus realizadores e personagens quanto foram para mim, Nathaniel Leclery e para o Macarrão, a Combatente e o Thogun Dj A", declarou.

O documentário 'Fala Tu' deu voz aos sonhos de jovens rappers da Zona Norte do Rio de Janeiro. Agora, duas décadas depois, a Matizar quer novamente focar na juventude, mas desta vez promovendo suas criações por trás das câmeras. Mariana Ferraz, produtora executiva da Matizar, enfatiza: “Vinte anos depois, queremos novamente a juventude em foco, agora atrás das câmeras.”

As inscrições para o 'Fala Tu Lab' são gratuitas e estarão abertas até o dia 14 de novembro no site www.matizar.com.br/falatulab. Os quatro projetos finalistas terão suas estreias celebradas em uma sessão especial em uma sala de cinema, destacando o talento e as histórias desses novos cineastas.