Zé do Caroço: Adillenon Jorge

Mais conhecido como Lenon Kira, o comunicador popular, produtor cultural e MC de 27 anos nasceu e cresceu na favela da Mangueirinha, em Duque de Caxias. Pai de três filhos, Lenon colabora desde 2016 em diversos projetos culturais na região, organizando batalhas de rima, mutirões de grafite e rodas de conversa com a Roda Cultural do Centenário. Seu trabalho busca promover a inclusão cultural dos moradores, além de desenvolver ações sociais, como cortes de cabelo gratuitos.

Lenon é cofundador do coletivo de comunicação comunitária CPX Mangueirinha em Pauta, que tem como objetivo noticiar o cotidiano local, valorizar a cultura da comunidade e incentivar reflexões sobre problemas sociais. O coletivo busca mobilizar pessoas, grupos e organizações para minimizar as dificuldades enfrentadas pelos moradores, com um olhar especial para negros, mulheres, mães solo, pessoas LGBTQIAPN , PcD e os que vivem nas áreas mais vulneráveis do Complexo da Mangueirinha.

Desde os 12 anos, quando foi vítima de dois disparos a caminho da escola, Lenon se conecta com a comunidade e atua como guia na luta contra abusos e injustiças. Como homem negro, PcD e estudante de Ciências Sociais, ele enxerga o jornalismo comunitário e a produção cultural como instrumentos de libertação e conexão. Em sua liderança, busca garantir que a população tenha voz dentro e fora das favelas, contribuindo para o desenvolvimento pessoal e coletivo. Para acompanhá-lo, siga @llenonj no Instagram.