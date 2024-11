Hellen Freitas, potência de Belford Roxo

Contrapondo os índices sociais negativos, a trajetória da jovem Hellen Freitas, de 25 anos, demonstra que há potencial na Baixada Fluminense. Cria de Belford Roxo, Hellen levou a voz das periferias s conferências climáticas globais e atua na sua localidade com iniciativas de valorização territorial, produção de conhecimento e combate à fome.

Desde 2020, Hellen cursa Psicologia na UFRJ. Através da graduação, a jovem encontrou na psicologia social uma ferramenta para cuidar de pessoas em vulnerabilidade. Na Universidade, ela se dedica a trabalhos sobre identidade de mulheres negras e questões periféricas. Nesse mesmo ano, Hellen co-criou o coletivo Mais Por Nós, que atua pelo combate à fome, com ações em prol da cultura local e articulação por melhorias para Belford Roxo.

O olhar atento e empático de Hellen nasceu inspirado em sua mãe, dona Dilma, que sempre demonstrou iniciativa para ajudar o próximo. Como sacoleira, dona Dilma não apenas vendia produtos, mas percorria o bairro, conhecia histórias e criava laços com sua comunidade. Mesmo após o falecimento de sua mãe, em 2022, Hellen carrega com orgulho os valores e ensinamentos que ela deixou, que moldam sua visão de mundo e seu compromisso e o cuidado com as pessoas.

Em 2024, Hellen foi uma das jovens selecionadas pelo programa LAYCS, que financia encontros sobre pautas climáticas para jovens negros latinoamericanos. Em junho, essa iniciativa levou a jovem para sua primeira conferência internacional, na Alemanha, e, atualmente, para participar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP29, em Baku, no Azerbaijão.

"Sei que muitas pessoas se veem representadas por mim. Então, estou aqui com muita responsabilidade, entendendo o compromisso que tenho com essas pessoas que acreditam e que se sentem presentes nesse espaço através de mim numa relação de comunidade", enfatiza Hellen.

Para conhecer mais da história da jovem ativista, acesse seu perfil nas redes sociais: @freitashel.