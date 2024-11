Jovens de escola pública lançam livro criativo

No alto do Morro do Céu, em Niterói, o lançamento do livro 'Niterói e seus Encantos pelo Olhar das Crianças' emocionou pais, alunos e educadores da Escola Municipal José de Anchieta no dia 12 de novembro. Resultado de um projeto desenvolvido pela Paiol Cultural, a obra reúne textos, desenhos e pinturas dos alunos do 4º ano, oferecendo um olhar único e criativo sobre a cidade.

O projeto, idealizado por Jéssica Santos, diretora executiva da Paiol Cultural, teve como objetivo incentivar o sentimento de pertencimento e o reconhecimento do território pelos pequenos participantes. "Acreditamos que, ao nos percebermos como parte da coletividade, abrimos espaço para a construção conjunta de um presente mais inclusivo e de novos futuros possíveis. Queremos que as crianças se vejam como protagonistas em suas histórias e percebam que a cidade também é delas", explica Jéssica.

Com oficinas de arte e escrita criativa conduzidas por educadores, as turmas do GR4A e GR4B exploraram temas como a história de Niterói, lendas urbanas, memórias afetivas e até questões como diversidade e antirracismo. A literatura de cordel, com sua narrativa acessível e poética, também inspirou parte das criações.

Flávia Rodrigues, técnica em farmácia e mãe de Richard, um dos alunos participantes, destacou o impacto positivo do projeto: "Ver meu filho entusiasmado, feliz e querendo estar na escola todos os dias foi emocionante. No lançamento, eu vi no semblante dele a felicidade de estar participando dessa autoria. Foi lindo ver as crianças aguardando os pais para autografar os livros. Esse projeto mostrou o quanto nossos filhos podem se sentir importantes."

Além de dar voz à infância, a publicação do livro trouxe reconhecimento para uma comunidade com desafios socioeconômicos significativos. "Para muitas crianças, ver suas criações publicadas foi um momento de valorização e empoderamento", acrescenta Jéssica.

Viabilizado por meio do Fomentão da Prefeitura de Niterói, o projeto busca continuidade. "Queremos levar essa iniciativa para outras cidades e continuar valorizando o potencial criativo das crianças. Esse é só o começo", conclui Jéssica.

A obra será distribuída gratuitamente para bibliotecas públicas, organizações sociais e instituições de ensino. Interessados podem entrar em contato pelo perfil @paiolcultural.



Por: Atlas Albuquerque, comunicador popular e colaborador do PerifaConnection.