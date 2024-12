Crias da BXD: Exposição Leva o Diálogo sobre Raça e Gênero para Queimados

A exposição Crias da BXD é um convite para refletir sobre arte, corpo e território, temas centrais que permeiam a produção de artistas da Baixada Fluminense. Composta por xilogravuras e telas vibrantes, a mostra nasce do diálogo com artistas e fazedores de cultura locais e traz à tona questões de identidade, ancestralidade e resistência.

A memória e a ancestralidade, elementos fundamentais para o povo negro, se materializam nas obras de Roberta Holiday e Val Pires, que utilizam metodologias afroafetivas para dar vida a suas criações. Juntas, com as contribuições de Gisele de Castro e Beatriz Honorato — curadora e diretora da exposição, respectivamente — formam um quarteto de mulheres negras ocupando e redefinindo espaços de privilégio nas artes plásticas. O sagrado feminino se revela nas cores e formas que compõem a mostra, que apresenta os mapas afroafetivos de Japeri, Queimados, Belford Roxo e Guapimirim.

Para Gisele de Castro, o projeto é uma oportunidade única de ampliar o acesso à cultura na Baixada Fluminense. Ela destaca: "O lazer, a arte e o acesso a equipamentos culturais precisam ser ampliados nas periferias e favelas da Baixada. Poder colaborar para diminuir essa desigualdade é algo que não tem preço."

Val Pires, também conhecida como Xilopretura, utiliza um maquinário próprio para criar traçados ancestrais dedicados à população negra. Sobre a Baixada, ela afirma: "É um lugar extremamente fértil, berço de muitos artistas. Expor meu trabalho para um público que se identifica com minha narrativa, com esse universo íntimo e afetivo, é uma forma de retribuir o que sinto e sei com os meus."

Roberta Holiday, que já teve suas obras expostas em grandes museus do Rio de Janeiro, reflete sobre a experiência de exibir seu trabalho na periferia: "É uma sensação de pertencimento, pois é a primeira vez que meus trabalhos são expostos na Baixada Fluminense, que é o lugar onde resido."

A exposição Crias da BXD: Corpo, Território e Vivências na Arte Contemporânea conta com o incentivo da Lei Paulo Gustavo e está em cartaz no CÉU, em São Roque, Queimados.

Por: Beatriz Carvalho, jornalista e colaboradora do PerifaConnection.