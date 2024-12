EX-PRESIDIÁRIO VIRA ARTISTA

'O bandido que virou artista' é o título do livro de Sagat-B, escritor de 46 anos, natural de Queimados, na Baixada Fluminense. Criado pela avó após perder o pai com apenas 1 ano, Sagat teve uma infância e juventude difíceis, o que o levou, infelizmente, ao caminho do crime.

Porém, foi dentro da Penitenciária de Bangu, onde cumpriu 12 anos de prisão, que sua vida mudou. Através de um projeto social no presídio, Sagat foi apresentado ao universo da literatura, transformando sua cela e incertezas em uma oportunidade de mudança, e despertando o desejo de ser escritor.

"Levaram uma biblioteca para lá e me apaixonei pela literatura. Comecei a entender como a sociedade funciona e percebi que ninguém nasce bandido; o bandido é socialmente construído. A partir daí, comecei a trabalhar essas ideias para o livro", compartilhou.

Desde o lançamento da obra em 2022, Sagat tem percorrido o Brasil com os seus livros, palestras e projetos artísticos. Entre produções literárias, músicas e apresentações teatrais, ele luta contra o racismo e o preconceito de ex-presidiário. Como ele mesmo afirma, não apenas transformou sua própria vida, mas também busca "inspirar jovens periféricos a acreditarem que a arte pode ser a prancha de salvação no oceano da exclusão".

"Se eu consegui sair dessa realidade, qualquer um consegue. A arte me deu oportunidades que eu nunca imaginaria, e tem salvado a vida de muitos jovens, oferecendo a chance de viver outras realidades e ter novas perspectivas", concluiu.

