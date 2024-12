Papai Noel motorizado leva alegria a moradores de comunidades no Rio

Atenção, morador! O trailer do Papai Noel está chegando! Até o dia 22 de dezembro, a casa do bom velhinho percorrerá favelas do Rio encantando a todos com seu espírito natalino. O ‘Natal Encantado’ é uma iniciativa que tem o intuito de levar alegria e esperança a quem vive em áreas de vulnerabilidade social. Por isso, o projeto tomará conta de 22 comunidades do Rio de Janeiro, onde a magia do Natal se fará presente na vida de milhares de pessoas que vivem nessas regiões.

O objetivo é oferecer uma experiência especial e gratuita para crianças, jovens e adultos. Ao longo de 22 dias, a Casa do Papai Noel, uma instalação itinerante, visitará diferentes locais, levando o encantamento da época que muitos veem como a mais mágica do ano.

O trailer que dá lugar a Casa do Papai Noel possui quatro metros de comprimento, que foram transformados em um ambiente cenográfico, onde as famílias poderão tirar fotos ao lado do querido Noel e levar as imagens impressas gratuitamente, eternizando esse momento de encanto e felicidade.

A ação é mais do que uma celebração: ela visa promover inclusão e respeito, oferecendo uma experiência natalina acessível para todos. E junto dos idealizadores do projeto estão a apoiadora Águas do Rio, e também os parceiros Brecha Hubdecria (centro que reúne e compartilha conhecimentos e soluções criativas vindas das favelas) e Instituto Pro Bono Brasil.

Além de resgatar a magia da data, o Natal Encantado também busca democratizar o acesso a essa experiência única, que muitas vezes é restrita a centros comerciais. Um dos idealizadores do projeto, Raull Santiago, comenta: "Depois de Jesus, o Papai Noel é quem mais ocupa a memória das pessoas, em especial das crianças. É quase automático olhar um Papai Noel e correr até ele. Junto com a Águas do Rio, queremos alimentar esse encanto e eternizar com uma fotografia gratuita, algo que normalmente só se encontra em shopping centers e raramente com preço acessível."

O Natal Encantado passará com sua magia pelo Complexo do Alemão, Chapadão, Kelson’s (Complexo da Penha), Complexo de Manguinhos e arredores (Bairro Carioca, Arara e Manguinhos), Mangueira e suas adjacências (Mangueira, Tuiuti e Barreira), além do Morro do França, São Carlos, Coroa, Macacos, Santo Amaro, Cantagalo-Pavão-Pavãozinho (PPG), Fernão Cardim, Morro do Guarda, Vigário Geral, Vila Joaniza e Serrinha. Fique ligado!

Por Kelen Gladson, jornalista e colaboradora do PerifaConnection