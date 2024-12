Águas do Amanhã: iniciativa de terreiro na luta contra fome

Na região de Sepetiba, extremo oeste do Rio de Janeiro, um contraste marcante emerge: apesar das deficiências e dificuldades de mobilidade, o bairro mantém viva a força das tradições africanas, com inúmeros terreiros que celebram Iemanjá, ou Yemoja, nas águas da baía. Nesse cenário de ancestralidade e resistência nasce o Instituto Cultural Águas do Amanhã, liderado pela Iyalorixá Roberta Costa de Yemoja, do Ilê Alaketu Asé Awom Omi Yemoja.

O Instituto tem como missão combater as desigualdades sociais que atingem a Zona Oeste e regiões vizinhas. Suas ações envolvem atividades culturais, educacionais e assistenciais, com especial foco no enfrentamento à insegurança alimentar.

Parte integrante do Fórum de Cozinhas Solidárias do Estado do Rio de Janeiro, que reúne 415 cozinhas (70% delas em terreiros), o Instituto atua como parceiro e entidade gestora do Programa Cozinha Solidária do Governo Federal. Administra 13 cozinhas localizadas em áreas de alta vulnerabilidade social, incluindo favelas, comunidades quilombolas e terreiros.

Para a Yalorixá Roberta, a ancestralidade é o alicerce dessa luta. “Os povos de matriz africana, indígena e quilombola enfrentam a fome há séculos. Alimentar o corpo, a alma e o espírito é uma prática ancestral e cultural profundamente enraizada”, destaca.

Com quintais produtivos, cozinhas solidárias e redes comunitárias, essas comunidades fortalecem práticas sustentáveis e inclusivas, reafirmando sua soberania alimentar.

Este ano, iniciativas globais como a Aliança Global Contra a Fome, proposta pelo G20, evidenciaram a importância de instituições que promovem a segurança alimentar, como o Instituto Cultural Águas do Amanhã. Segundo a Yalorixá, povos tradicionais estão na vanguarda dessa pauta.

“Sempre atuaram coletivamente, compartilhando alimentos, saberes e estratégias para combater a exclusão e a desigualdade. A relação com a terra, os ciclos naturais e os alimentos é sagrada. Alimentar vai além do físico, é um gesto de cuidado, espiritualidade e resistência.”

Para apoiar o trabalho do Instituto Águas do Amanhã e da Cozinha Solidária Ilè Inã, pode entrar em contato pelas redes sociais: @institutoaguasdoamanha e @cozinhasolidariaileina. Em Sepetiba, cultura e fé transformam-se em ações concretas, garantindo o bem-viver. Yemanjá continua abençoando seu povo com a força da partilha, do cuidado e da esperança de um futuro melhor.

Por Ingrid Nascimento, Historiadora e Colaboradora do PerifaConnection