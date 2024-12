Vila Operária vira galeria a céu aberto com o Meeting of Favela

A Vila Operária, em Duque de Caxias, é palco da 15ª edição do Meeting of Favela (MOF), maior mutirão voluntário de arte urbana do mundo. O evento, que começou na sexta-feira (13) e termina neste domingo (15), promete transformar os muros do território em uma vibrante galeria a céu aberto, reunindo artistas de diversos países e celebrando 18 anos de história, cores e resistência cultural.

Criado em 2006 pelo grafiteiro André Kajaman, o MOF nasceu com a proposta de democratizar a arte urbana, abrindo espaço para todos os artistas, independente de convite ou prestígio no cenário. Desde então, a iniciativa cresceu: em 2019, a última edição antes da pandemia, contou com mais de 700 artistas de países como França, Alemanha, África do Sul, México e Brasil. Este ano, a expectativa é renovar a tradição, com milhares de latas de spray colorindo as paredes e performances de MCs, DJs, B-boys, skatistas, atores e fotógrafos complementando o espetáculo.

O MOF vai muito além da arte: é uma celebração de integração entre moradores e visitantes. Durante o evento, os grafiteiros pedem licença e escutam as preferências dos moradores antes de transformar as fachadas de casas e comércios. Essa colaboração cria um senso de pertencimento, fazendo da Vila Operária um exemplo de como a arte pode elevar a autoestima de uma periferia e combater estigmas.

Para muitos moradores, que antes pouco conheciam sobre o grafite, o evento se tornou uma referência, permitindo que acompanhem os trabalhos dos artistas por meio das redes sociais e escolham seus favoritos.

Mais do que um festival, o MOF também tem impacto econômico. Ao longo de suas edições, o evento já injetou R$ 1,4 milhão na economia local, gerando renda para moradores que hospedam artistas, vendem produtos e participam da organização. O festival inspira, ainda, a juventude da comunidade local a enxergar no graffiti e na cultura urbana um caminho de expressão e transformação.

Como explica André Kajaman, o tema deste ano é um convite à reflexão: “De volta para o futuro é sobre lembrar de onde viemos, como crescemos e o que ainda podemos construir. O MOF sempre foi sobre diversidade, colaboração e resistência, e queremos mostrar que essa essência permanece viva.”

A programação contou com o Baile de abertura na sexta-feira e o Pré-MOF, no dia 14 de dezembro, no Instituto de Educação Governador Roberto Silveira. O grande encontro ocorre hoje, dia 15, no Colégio Estadual Vinícius de Moraes, na Vila Operária. Prepare-se para um mergulho em cores, sons e histórias de uma comunidade que, há 18 anos, prova que a arte transforma territórios e vidas.

SERVIÇO

Meeting of Favela

15 de dezembro | 10h às 22h

Colégio Estadual Vinícius de Moraes (Praça Paulo Biar, s/n – Vila Operária, Duque de Caxias)

Por Thuane Nascimento, diretora do PerifaConnection