Zé do Caroço: Clara de Deus

A potência cultural da Baixada Fluminense se reafirma e se fortalece por meio de personagens como Clara de Deus. Moradora de Duque de Caxias, ela é produtora cultural e atriz, desenvolvendo projetos de formação em diversas áreas artísticas, como teatro, dança, audiovisual, capoeira e música. Além disso, Clara também se dedica à produção de festivais musicais, saraus literários e à curadoria de exposições.

Nascida "no berço da cultura", Clara cresceu sob a influência dos pais, João de Deus e Iza Monção, ambos artistas e mobilizadores das artes em Duque de Caxias. Aos 14 anos, teve seu primeiro contato com o teatro, onde descobriu seu talento para a produção cultural. Desde então, não parou de se envolver com a arte e a cultura.

Em 2015, ela e outros agentes culturais de coletivos e movimentos locais criaram o primeiro coworking cultural da Baixada Fluminense, o Gomeia Galpão Criativo, localizado no centro de Duque de Caxias. Ao longo de nove anos de existência e resistência, o Galpão se tornou um importante ponto de encontro para produtores da região, que enfrentam a escassez de equipamentos públicos. Recentemente, o espaço foi reconhecido como "Ponto de Cultura" pelo Ministério da Cultura e pela Secretaria Estadual de Economia Criativa do RJ.

Atualmente, Clara coordena a Escola Livre de Artes da Baixada Fluminense, a “ELA da BF”, uma iniciativa de formação artístico-cultural destinada aos moradores do município. A metodologia da ELA da BF valoriza a Baixada Fluminense como um território de criação, resistência e cidadania, com a arte como principal ferramenta de transformação.

Mãe de Maria, João e Francisco e poetisa nas horas vagas, Clara também atua como produtora executiva na Vitú Produções Artísticas e Culturais e é sócia-diretora do Ponto Cultural Lira de Ouro. Para saber mais sobre os projetos que ela desenvolve, acesse seu perfil nas redes sociais @claradedeus.

Por: Fábia Souza, jornalista e colaboradora do PerifaConnection.