Salão na Baixada transforma autoestima de pessoas crespas

Nascida e criada em Piabetá, bairro de Magé (RJ), Vanessa Almeida, 37 anos, é uma mulher negra, mãe de três filhos — Agnes, Noah e Luna — e uma referência no cuidado com cabelos crespos e cacheados na Baixada Fluminense.

Em entrevista exclusiva, ela compartilhou sua trajetória profissional. Pioneira na especialização em cabelos crespos na região, Vanessa não apenas construiu uma carreira sólida, mas também se tornou inspiração para outras mulheres que buscam espaço no mercado da beleza.

Ela conta que enfrentava dificuldades para cuidar do cabelo crespo da filha Agnes e, ao perceber a ausência de profissionais especializados na região, decidiu ser a mudança que tanto buscava. Agnes, além de ser sua maior incentivadora, se tornou também sua parceira nesta jornada. Contudo, em 2021, de forma inesperada, Agnes faleceu após complicações decorrentes de dores em uma das pernas, aos 10 anos de idade.

Em 2020, mãe e filha começaram a transformar o sonho em realidade. Agnes, como modelo, e Vanessa, ainda iniciante na área da beleza, formaram uma dupla. Depois, sem condições financeiras para alugar um espaço, Vanessa começou a atender clientes em sua casa.

"Iniciei os atendimentos com o que era possível comprar na época. Lembro que adquiri meu primeiro lavatório em um ferro-velho, revitalizei e usei. Não havia profissionais na minha região que ajudassem as mulheres a se reencontrarem com seus cabelos crespos", relembra Vanessa.

Em 2021, Vanessa começou a construção de um pequeno salão em frente à sua casa para oferecer um espaço mais adequado aos seus clientes. Porém, durante a obra, enfrentou a perda devastadora de Agnes e pensou em desistir de tudo.

"Foi o pior momento da minha vida. Após três meses, minha psicóloga sugeriu que eu voltasse a trabalhar. Continuei por amor à minha filha, por tudo que ela me inspirou nos anos em que esteve conosco", conta Vanessa.

Hoje, seu salão é mais do que um espaço de beleza, é um local onde histórias são compartilhadas e autoestima é resgatada. Atualmente, ela atende entre 100 e 200 clientes por mês. Ela relembra que, no início, chegou a passar um mês inteiro sem atender ninguém.

"O começo não foi fácil. Nos dias em que eu conseguia atender pelo menos uma cliente, agradecia a Deus. E, nos dias em que não aparecia ninguém, estudava e buscava me aperfeiçoar", diz ela.

O salão está localizado na Rua Paulo Lavoisier, 349, em Piabetá. Os agendamentos podem ser feitos pelo Instagram @va_vanessalmeida. Neste espaço, mais do que tratamentos capilares, histórias são reconstruídas.

Por: Catiane Pereira, jornalista e colaboradora do PerifaConnection.