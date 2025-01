Zé do Caroço: De Aluna a Coordenadora - A Jornada de Izabel Farias

Esta é a história de Izabel Farias, estudante de Engenharia Elétrica na UERJ, técnica em Telecomunicações pelo CEFET, e coordenadora e professora do Preparatório Construindo Saberes (PCS). O projeto de pré-técnico e pré-vestibular, iniciado em 2016, oferece educação gratuita e comunitária no Colégio Caic Euclides da Cunha, atendendo moradores de Rio das Pedras e áreas vizinhas.

Em 2018 foi onde tudo começou para a moradora de Rio das Pedras. Izabel se inscreveu e foi aprovada na prova de ingresso do pré-técnico do projeto social. Durante esse período, ela desenvolveu seu raciocínio lógico, político e outras habilidades. As aulas de cultura abordavam temas essenciais para viver em sociedade, como cotas, fake news e questões cruciais para os concursos. Com dedicação e apoio dos professores, Izabel conquistou várias aprovações.

Izabel iniciou sua carreira técnica no CEFET, estudando e estagiando. Foi aprovada no vestibular da UERJ, onde cursa ensino superior e trabalha como técnica na Embratel, na área de satélites. Com o objetivo de retribuir, voltou como voluntária ao projeto social. De 2019 a 2022, atuou como monitora e, em 2022, tornou-se professora de geometria e matemática, além de ajudar na inspetoria e nos simulados. No final de 2022, assumiu o cargo de coordenadora de ensino, que ocupa com paixão e dedicação.

“Quem me conhece sabe que estou sempre falando sobre o projeto, e sinto muita gratidão. Sempre fiz tudo com muito carinho e amor. E não sou só eu, claro; todos que estão no projeto fazem isso com a mesma dedicação. Vejo muitos voluntários presentes que estão comigo, minha equipe, e não tenho do que reclamar. É um trabalho lindo, que nos motiva a continuar e proporcionar o melhor para as crianças das comunidades e favelas”, conta.

Para conhecer mais, doar ou se voluntariar, acesse o site www.pcsrp.com.br/novo/ ou visite o perfil oficial no Instagram @pcsrp.

Por Felipe Migliani, jornalista e colaborador do PerifaConnection.