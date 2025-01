CPX Mangueirinha em Pauta: A Voz da Periferia em Duque de Caxias

O Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, é um dos maiores da região, marcado por histórias de luta e resistência. Em abril de 2023, surgiu o Coletivo de Comunicação Comunitária CPX Mangueirinha em Pauta, com a missão de dar visibilidade às demandas dos moradores. Composto por seis integrantes, o coletivo promove cidadania e combate injustiças, especialmente entre os grupos mais vulneráveis, como mulheres, mães solo, pessoas negras e LGBTQIAPN+.

O coletivo atua em todos os territórios do complexo (Mangueirinha, Sapo, Lagoinha, Corte Oito, Santuário e Favelinha), utilizando a comunicação como ferramenta de resistência. “Nossa missão é dar voz ao que muitos preferem ignorar. Queremos que os moradores saibam que podem questionar e lutar por um futuro melhor”, explica Lenon Kira, cofundador do coletivo.

Além de produzir conteúdos digitais, o CPX organiza ações sociais. Em 2023, realizou o evento “Racismo Estrutural: Impactos das Ações de Agentes do Estado no Complexo da Mangueirinha”, que trouxe reflexões essenciais à comunidade. Também promoveu uma festa de Dia das Crianças, em parceria com moradores, e o primeiro Torneio Infantil de Futebol de Rua, fomentando espaços de lazer para crianças.

O coletivo é parte de redes importantes como o RioOnWatch, Portal Favelas e Rede Favela Sustentável, além de parcerias com iniciativas locais como Podbxd e Voz das Baixadas, ampliando sua atuação e alcance.

Por meio de comunicação e ações concretas, o CPX Mangueirinha em Pauta fortalece a luta por igualdade e inclusão, consolidando-se como um instrumento de transformação no cenário caxiense e reafirmando o poder da favela em construir um futuro mais justo, onde as vozes faveladas sejam ouvidas.

Por: Pedro Vinicius, comunicador popular e colaborador do PerifaConnection.