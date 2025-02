Visibilidade Trans no Carnaval

Fevereiro começa e, com ele, a expectativa para a melhor época do ano: o Carnaval. As escolas de samba já se preparam para celebrar a maior obra coletiva da periferia e, em 2025, a Paraíso do Tuiuti levará à Sapucaí a história da primeira travesti não indígena do Brasil, Xica Manicongo.

Nascida no Congo e sequestrada ainda jovem, Xica foi trazida ao Brasil, onde foi escravizada na Bahia e forçada a trabalhar para um sapateiro. No entanto, ela nunca aceitou o nome masculino imposto a ela e continuou a se vestir com trajes femininos, como fazia em sua terra natal. Por anos, a historiografia a retratou como Francisco, apagando sua verdadeira identidade. Foi apenas com o movimento de travestis e pessoas trans na academia que a verdade sobre Xica foi TRANSformada, reconhecendo-a como a primeira travesti brasileira não indígena.

A escola de samba, com seu enredo “Quem tem medo de Xica Manicongo?”, contará com a participação de bailarinas, passistas e diversas lideranças trans, como a deputada federal Érika Hilton e Andréa Brazil, idealizadora da Capacitrans - rede de capacitação profissional e empreendedorismo para pessoas trans. "Eu, particularmente, já era fã da Tuiuti pelos carnavais anteriores. Agora, sinto um orgulho imenso por estar ao lado de outras grandes personalidades trans e travestis, junto com a Paraíso do Tuiuti, homenageando a primeira trans registrada na história do nosso país. Esse é um marco cultural que reafirma nossa existência ao longo do tempo e destaca que as nossas lutas, ainda hoje, são essenciais para garantir nossa sobrevivência", afirma Andréa.

Carnaval sempre foi sinônimo de expressão, cultura e inclusão. Com essa escolha de enredo, a escola nos oferece um sopro de esperança em meio a um Brasil que, infelizmente, continua sendo o país que mais mata pessoas trans no mundo, lembrando-nos de que precisamos garantir que a população trans deve ser protagonista de sua própria história, tendo seus direitos garantidos e uma vida de dignidade.

Por: Isabelle Venancio, coordenadora de comunicação do PerifaConnection.