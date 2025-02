Liga TransMasculina João W. Nery fortalece direitos da população trans

Fundada em 2019, após o falecimento do pioneiro ativista João W. Nery, a Liga Transmasculina João W. Nery tem se destacado como uma organização fundamental na luta pelos direitos e visibilidade da população transmasculina no Brasil. Com sede no Rio de Janeiro, mas com atuação nacional, a organização conecta mais de 200 articuladores territoriais em diversas regiões do país.

"A Liga foi criada para ser um espaço de ligação mesmo, de elo, de união para reexistir", explica CK Lima, um dos fundadores da organização. O movimento surgiu a partir da necessidade de combater a invisibilização das transmasculinidades, tendo como cofundadores Leonardo Peçanha, Gab Van e Johdan Lessa.

Sob a coordenação executiva exclusivamente negra e periférica, composta por Gab Van (coordenação-geral), Aron Giovanni Oliveira (coordenação política) e Francisco Silva (coordenação de projetos e cuidados coletivos), a Liga tem desenvolvido projetos significativos. Entre as principais conquistas está o impacto positivo na vida de mais de 8 mil pessoas trans em seus seis anos de existência.

A organização mantém iniciativas importantes como o Transzen, que oferece terapia gratuita para pessoas transmasculinas, e o Transtrampos, focado na empregabilidade. Em parceria com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, já auxiliou mais de 800 pessoas trans e travestis na retificação de seus documentos.

Um marco histórico foi o retorno da Marcha Trans e Travesti ao centro do Rio em 2022, após quase 30 anos de sua primeira edição. Em 2024, a Liga realizou dois seminários sobre Saúde da População Transmasculina e, recentemente, organizou o I Fórum de Transmasculinidades Negras do Brasil no Congresso Nacional.

A Liga Transmasculina também está entre os projetos contemplados pelo Edital Agenda Rio 2030, do Fundo Casa Fluminense – iniciativa que busca impulsionar ações voltadas para um futuro mais justo e igualitário na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Com esse apoio, a Liga segue fortalecendo sua atuação na defesa da saúde e dos direitos da população transmasculina, ampliando o acesso a políticas públicas e incentivando a produção e difusão de conhecimento sobre esse grupo historicamente marginalizado.

Atualmente, a Liga enfrenta o desafio de estabelecer sua primeira sede física no Centro do Rio de Janeiro, que funcionará como espaço para atendimento psicológico, pesquisa e sociabilidade. "Precisamos sobretudo de quem acredite no nosso trabalho e nos apoie", ressalta Francisco Silva.

Para apoiar ou participar das atividades da Liga, os interessados podem entrar em contato através do email ligatransmasculina@gmail.com ou pelo Instagram @ligatransmasculina.

Por: Atlas Albuquerque, comunicador popular e colaborador do PerifaConnection.