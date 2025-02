Encontro gratuito vai discutir Mobilidade e Justiça Climática para Baixada

Historicamente, a Baixada Fluminense sempre foi marcada pela ausência do Estado, especialmente em políticas públicas para seus 13 municípios. Essa falta de investimento e de políticas para a Baixada estigmatiza a localidade social e economicamente. Os efeitos são sentidos todos os dias pelos moradores, seja a precariedade do transporte ou a falta de saneamento básico, problemas que só se intensificam. E, com a crise climática, os desastres também têm se tornado frequentes na vida dos moradores da Baixada. Contudo, ao mesmo passo que as tribulações se multiplicam, diversas lideranças sociais e organizações da sociedade civil emergiram em meio ao caos com o intuito de minimizar o sofrimento da 'população baixadense'.

A Casa Fluminense e o ITDP se juntaram para o Projeto Mobilidade e Justiça Climática na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, focados em promover um transporte mais sustentável, resiliente e inclusivo, bem como, impulsionar o debate sobre justiça climática na Baixada Fluminense, tendo as lideranças locais como principais aliadas e fazedoras de políticas públicas. Juntos, essa galera mapeou agentes de transformação social de Japeri, Nova Iguaçu e Nilópolis para que, a partir de um ciclo formativo e análise de dados, desenvolver agendas locais que trazem propostas urgentes para os territórios.

Olhar para a Baixada Fluminense, especificamente Japeri, e não pensar em construir propostas de políticas públicas sobre mobilidade urbana é desumano. Observar que os centros urbanos de Nilópolis e Nova Iguaçu estão a cada ano menos arborizados em meio a crise climática é péssimo. Temas como Mobilidade e Justiça Climática são fatores de desenvolvimento essenciais para bem estar e o bem viver da população. As cartilhas de Mobilidade e Justiça Climática de Japeri, de Nova Iguaçu e de Nilópolis foram construídas por lideranças locais, que apontam como esses assuntos atravessam a Baixada Fluminense há séculos.

Retratando que a forma como um povo se movimenta dentro e fora de sua cidade é importante e está diretamente relacionado à sociobiodiversidade daquele território. Nesse contexto, clima e mobilidade estão interligados, por isso cada cidade escolheu cinco ações e políticas prioritárias para mudar esse cenário.

É preciso olhar para o 'ontem', perceber o hoje, e pautar políticas públicas que se conectam, para o nosso futuro. A Baixada Fluminense tem suas potencialidades, mas não podemos crescer e se desenvolver sem pensar nas consequências de um crescimento desordenado que não pense em mais arborização, menor índice de mortes e tarifas acessíveis a todos. O lançamento das cartilhas é gratuito e aberto para todos os crias da Baixada. O evento e distribuição das cartilhas vai acontecer na Escola Bernardino de Melo, em Japeri, no próximo sábado, dia 15, a partir das 9h.

Por: Patrícia Alves - Analista de Suporte Júnior - Diretora administrativa do Mobiliza Japeri.



Johari Silva - Ativista e comunicador, co-fundadora da Casa Dulce Seixas e do Observatório Y-guassú e Analista de Redes e Campanhas na Ação da Cidadania.