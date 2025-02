Sala multissensorial na Cidade de Deus leva inclusão para crianças da comunidade

Um ato de amor para quem está à nossa volta, define um dos objetivos da sala multisensorial Rafael Dias. O espaço terapêutico voltada para crianças com Transtorno de Espectro Autista (TEA), localizado na Cidade de Deus, faz parte do Nóiz Projeto, organização dedicada a cerca de 250 crianças, e, mais de 400 famílias direta ou indiretamente, com acompanhamento familiar, escolar e lazer.

Para que este sonho fosse realizado, o Nóiz contou com parceiros estratégicos e auxilio de profissionais da saúde que atendem por volta de 5 crianças atípicas por dia, 3 vezes por semana. Uma das mães mais ativas na ong é Andrea da Silva, 45, ela conta que logo que seu filho Samuel da Silva, recebeu o diagnóstico de TEA, procurou a organização, a fim de levar o menino de 4 anos para alguma atividade interativa, meses depois a surpresa - Samuel era um dos contemplados a utilizar os aparelhos do primeiro espaço multissetorial dentro de uma favela no Brasil. “Eu pulei de alegria. Levei meu filho (no projeto) para fazer uma entrevista com a assistente social, depois passamos a frequentar as terapias. Está sendo uma oportunidade para o Samuel essa descoberta de emoções.”

Equipamentos sonorizados e iluminação adequada proporcionam conforto e qualidade nas sessões terapêuticas. São nessas sessões que Da Silva observa a evolução do seu pequeno, “os resultados estão sendo ótimos para o dia a dia do Samuel, principalmente a parte mais sensível que é o toque, o abraço, interagir com as crianças, o meu filho melhorou até o contato visual,” relata.

A sala é batizada com o nome Rafael Dias, o menino autista nível de suporte 3, além de homenageado é filho de André Melo, presidente do Nóiz projeto, ele explica que antes de inaugurar a sala de recursos sua equipe ajudou muitas famílias que não tinham laudos conclusivos para fazer pedidos de benefícios ou medicações gratuitas, “estamos oferecendo a possibilidade de ter algum acesso, não é o ideal pelas quantidades de terapias, mas é a oportunidade terem algum contato com uma sala desse nível. Por isso pensamos em montar algo de bom nível para essas crianças (atípicas) já que elas não têm acesso a nada.” Para fazer uma doação a chave pix é: 33764799000164 (CNPJ), Nóiz Projeto Social.



Por: Beatriz Carvalho - jornalista e colaboradora do PerifaConnection.