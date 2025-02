Historiador de Caxias lança livro sobre arte da Baixada

O historiador da arte João Paulo Ovídio, morador de Duque de Caxias, acaba de lançar BXD CRIA: Crítica de Arte, um livro que busca valorizar a produção artística da Baixada Fluminense a partir de uma perspectiva de classe, raça e gênero. Focado na arte contemporânea, a obra reúne oito textos inéditos sobre artistas, coletivos e exposições da região, escritos entre 2021 e 2023.

O objetivo do livro é combater a invisibilidade enfrentada pelos profissionais da cultura da Baixada Fluminense, uma região que, de acordo com o autor, ainda é bastante negligenciada na História da Arte.

“Discutir a arte produzida na Baixada Fluminense é um ato político que não apenas reivindica uma narrativa contra-hegemônica, escrita por nossas próprias mãos, mas também combate os estigmas propagados no imaginário popular. A arte é uma forma de expressão intimamente relacionada à nossa identidade e subjetividade”, explica João Paulo.

João Paulo é mestre em Artes Visuais e doutorando em História da Arte pela UERJ. Ele explica que o título do livro é uma combinação da sigla 'BXD', que representa a Baixada Fluminense e é utilizada pelas novas gerações da região, com a palavra 'CRIA', que tem duplo sentido: o de criar e o de pertencimento, conforme o vocabulário local.

De acordo com o autor, a obra também serve para corrigir a 'falsa sensação' de que a produção artística da Baixada Fluminense é algo recente e sem história. Ele menciona, como exemplo, as antigas reivindicações dos moradores da região, como a criação de um espaço dedicado às Artes Visuais ou de Escolas Livres de Artes.

“O lançamento do livro marca um novo capítulo na minha trajetória profissional, especialmente na Baixada. Apesar de já me dedicar há bastante tempo à pesquisa sobre as artes e os artistas do meu território, por meio de cursos e exposições, acredito na importância de gerar referências bibliográficas sobre o tema”, acrescenta.

O evento de publicação aconteceu no dia 8 de fevereiro, na Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola, localizada na Praça do Pacificador, no Centro de Duque de Caxias. A primeira tiragem foi um sucesso e, após se esgotar, João Paulo busca formas de viabilizar uma segunda impressão para alcançar ainda mais pessoas, além de escolas, universidades, museus e outras instituições culturais e educacionais.

Por: Lucas Luciano, jornalista e colaborador do PerifaConnection.