Favela do Santo Amaro constrói sua própria pista de skate

A favela do Santo Amaro está prestes a ganhar um novo ponto de encontro para skatistas, crianças e jovens: uma pista de skate construída pela própria comunidade. A iniciativa, liderada pelo Instituto Ademafia, se tornou realidade graças ao financiamento do projeto Elo Solidário e ao esforço conjunto de moradores e voluntários.

Desde 2015, Ademar Lucas, skatista e fundador do Ademafia, sonhava em criar um espaço assim. “O skate mudou minha vida. Comecei aos 10 anos e sempre quis trazer essa oportunidade para a molecada da favela”, conta. Mas tirar o projeto do papel exigiu muito mais do que determinação—foi preciso um verdadeiro mutirão.

A construção enfrentou desafios: sem acesso para veículos pesados, o cimento, as ferramentas e até uma betoneira precisaram ser carregados nos braços, pelos becos estreitos da comunidade. “Foi como erguer uma pirâmide. Esse projeto só existe graças ao apoio coletivo”, diz Luquinhas, como Ademar é conhecido.

Mais do que um espaço para manobras, a pista representa a resistência e a força da favela. Em meio a uma cidade onde o lazer nas periferias é muitas vezes negligenciado, o projeto reforça o poder da mobilização popular. “Essa pista é sobre pertencimento. É um lugar para a juventude se expressar, criar, sonhar”, afirma Ademar.

Além do impacto esportivo, a pista abre caminhos para novos talentos da comunidade. Com um espaço adequado para treino e convivência, jovens skatistas poderão aprimorar suas habilidades, participar de eventos e, quem sabe, alcançar o cenário profissional. “Queremos mostrar que o skate vai além do esporte; ele muda vidas”, reforça Ademar.

A pista, projetada pela Tangente Skateparks, será inaugurada em 13 de março e promete transformar Santo Amaro em um novo polo do skate no Rio, atraindo praticantes de todo o Brasil e do mundo.