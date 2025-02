Vagas para Pré-Vestibular gratuito no Rio e na Baixada

Há mais de 10 anos, o Pré-Vestibular do 'Instituto Nós em Movimento' tem sido uma porta de entrada para o ensino superior, oferecendo um curso preparatório totalmente gratuito para jovens e adultos de baixa renda que sonham conquistar uma vaga na universidade. Já contribuiu na aprovação de jovens para diversos cursos na UERJ, UFRJ, UFF, IFRJ, UNIRIO, para diversos cursos como Pedagogia, Geografia, Biologia, Matemática, Biotecnologia, Direito, Jornalismo, Engenharia, Economia e outros.

Criado em 2015 por um grupo de amigos que se reunia para estudar, o pré surgiu com a missão de democratizar o acesso ao ensino superior. Muitos alunos da rede pública não ingressam imediatamente na universidade e precisam conciliar os estudos com o trabalho, o que dificulta sua preparação para os vestibulares. Com o tempo, o projeto cresceu e se espalhou por toda a Região Metropolitana, recebendo milhares de alunos e transformando sonhos em realidade.

Segundo a responsável pela iniciativa, Juliana Garcia, uma das grandes novidades da programação de celebração pelos 10 anos, é a expansão do projeto com abertura de turmas em novas unidades e locais em parceria com instituições e coletivos que atuam há anos no combate às desigualdades e geração de oportunidades em seus territórios, como os aparelhos das Naves do Conhecimento, a Febf-UERJ, a ONG Maloca da Cidadania e a Coxinha Solidária Guarany da Rede BXD.

As aulas ocorrem gratuitamente aos sábados quinzenais, as vagas já estão abertas e os selecionados serão informados para iniciar os estudos. Para se inscrever como aluno, professor voluntário ou integrar a equipe pedagógica, basta acessar o Instagram @institutonosemmovimento, clicar no link da bio ou enviar uma mensagem. Também é possível entrar em contato pelo telefone (21) 98811-2677.

Veja as unidades:



FEBF - Caxias

Pantanal - Caxias (Maloca da Cidadania)

Cozinha Solidária Guarany - São João de Meriti

Nave do Conhecimento Irajá

Nave do Conhecimento Penha

Nave do Conhecimento Realengo

Nave do Conhecimento Madureira

Por: Heitor Felix - Comunicador popular e colaborador do PerifaConnection