Zé do Caroço - Junior Melo: multiartista versado nas artes cênicas

Jovem, mas com um horizonte promissor, Junior Melo acumula trabalhos como ator, palhaço, produtor cultural e diretor teatral. O artista em ascensão da Baixada Fluminense foi indicado na categoria Melhor Direção no prêmio criado por Fábio Porchat, 'I Love PRIO do Humor'. Aos 27 anos, Junior tem celebrado momentos marcantes na sua trajetória.

Com o espetáculo 'O Grande Acordo Internacional de Tio Patinhas', onde ele é um dos diretores, recebeu três indicações nas categorias Melhor Texto, Melhor Direção e Melhor Espetáculo. Além disso, o espetáculo 'Amor de Baile', no qual Junior é um dos idealizadores e faz parte do elenco, foi reconhecido com duas indicações ao Prêmio Shell 2025. Em seus trabalhos, ele aborda críticas sociais e provoca reflexões através do humor.

A trajetória de Junior Melo com o Teatro se conectou há mais de onze anos. Por influência de familiares e pelo desejo de contar histórias ao vivo, o jovem buscou escolas teatrais que abraçassem essa vontade e deu início às experimentações artísticas. Foi assim que descobriu sua paixão pela atuação, direção, produção e pela palhaçaria. Um multiartista que traz na bagagem influências a partir das vivências na Baixada Fluminense.

Junior Melo conta que a potência artística desse território é refletida em seus trabalhos. “A arte é sobre a gente conseguir traduzir a subjetividade das nossas vidas do que a gente observa enquanto ser humano, cidadão, sociedade e conseguir refletir aquilo de uma maneira simbólica, política e ampla desse lugar complexo”. E cita o conceito 'escrevivências', empregado pela escritora Conceição Evaristo, “A gente precisa escrever as nossas vivências a partir do nosso território, a partir dos nossos afetos, das nossas relações, das nossas famílias, dos nossos contextos sociopolítico e ambiental.” conclui.

Em 2025, Junior vislumbra duas novas estreias pela Inepta Cia., companhia que fundou em 2018 ao lado de Cássio Duque, que abordam críticas sociais através do humor, e anseia por novos trabalhos, agora também no audiovisual. Para conhecer mais sobre o Junior Melo e os trabalhos que ele vem desenvolvendo, acesse seu perfil nas redes sociais @junior.melow

Por: Fábia Souza, jornalista e colaboradora do PerifaConnection.