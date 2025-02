Junior Melo: multiartista versado nas artes cênicas

Jovem, mas com um horizonte promissor, Junior Melo acumula trabalhos como ator, palhaço, produtor cultural e diretor teatral. O artista em ascensão da Baixada Fluminense foi indicado na categoria Melhor Direção no prêmio criado por Fábio Porchat, 'I Love PRIO do Humor'. Aos 27 anos, tem celebrado momentos marcantes na sua trajetória.

Com o espetáculo 'O Grande Acordo Internacional de Tio Patinhas', em que ele é um dos diretores, recebeu três indicações nas categorias Melhor Texto, Melhor Direção e Melhor Espetáculo. Além disso, o espetáculo 'Amor de Baile', do qual Junior é um dos idealizadores e faz parte do elenco, foi reconhecido com duas indicações ao Prêmio Shell 2025. Em seus trabalhos, ele aborda críticas sociais e provoca reflexões através do humor.

Junior Melo conta que a potência artística desse território é refletida em seus trabalhos. "A arte é sobre a gente conseguir traduzir a subjetividade das nossas vidas, do que a gente observa enquanto ser humano, cidadão, sociedade e conseguir refletir aquilo de uma maneira simbólica, política e ampla desse lugar complexo", disse.

Em 2025, Junior vislumbra duas novas estreias pela Inepta Cia., companhia que fundou em 2018 ao lado de Cássio Duque, que abordam críticas sociais através do humor e anseia por novos trabalhos, agora também no audiovisual. Para conhecer mais sobre o Junior Melo e trabalhos, acesse seu perfil nas redes sociais: @junior.melow