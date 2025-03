ONG lança curta-documentário no Dia Mundial da Água

Na semana mundial da água, a FASE (Federação de órgãos para Assistência Social e Educacional), ONG que atua na luta pelo direito à cidade, por justiça ambiental, pelas mulheres e por segurança alimentar, lançou no YouTube o curta-documentário ‘Caminho das Águas: das nascentes às torneiras’, uma produção que denuncia os desafios no acesso e na proteção das águas, ao mesmo tempo em que apresenta alternativas para um futuro com recursos hídricos limpos e acessíveis para todas as pessoas, do campo às cidades.

O filme faz parte da iniciativa Caminho das Águas, lançada em 2024, que reúne projetos pela defesa da água como um direito fundamental e bem comum. Diante da crise climática, o documentário reforça a urgência de ações coletivas para garantir a preservação dos recursos hídricos para as futuras gerações. O projeto atua em campos, florestas e cidades, promovendo a conscientização sobre a interdependência das comunidades com os corpos d'água e a importância das águas para a vida no planeta.

Além do lançamento do curta, a FASE segue engajada em diversas frentes de ação, como a produção de relatórios sobre a situação das águas, a participação em audiências públicas e a mobilização para influenciar políticas públicas que garantam a proteção dos recursos hídricos. A organização também oferece alternativas para que as comunidades se unam em prol da preservação das águas, promovendo práticas sustentáveis em diversas regiões.

O curta-documentário pode ser assistido através do canal do YouTube ONGFase.

SINOPSE

Agricultores familiares do Vale do Jiquiriçá e Baixo-Sul da Bahia estão vendo rios e nascentes nos entornos de suas propriedades secarem. Moradores das comunidades Vila Alzira e Novo São Bento, em Duque de Caxias, município da região metropolitana do Rio de Janeiro, vivem sem acesso à água e saneamento básico. Dois cenários tão distintos se aproximam nessa narrativa sobre direitos e a defesa de um bem comum essencial à vida: a água.