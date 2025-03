Jogo interativo celebra a Pequena África

A Pequena África, na Região Portuária do Rio de Janeiro, é um território de grande importância para a cultura afro-brasileira, mas também marcado por apagamentos históricos. Um dos exemplos mais simbólicos é o soterramento do Cais do Valongo, que foi o maior ponto de desembarque de africanos escravizados nas Américas. Agora, essa memória ganha um novo espaço de valorização no ambiente digital com o jogo ‘Ciatinha na Pequena África', lançado pela Organização dos Remanescentes da Tia Ciata (ORTC) e espaço cultural, com patrocínio da Prefeitura do Rio.

No jogo 3D, os jogadores acompanham a personagem Ciatinha, uma jovem em busca de suas raízes afro-brasileiras. Através de uma experiência imersiva e educativa, ela explora a Pequena África, território que é berço do samba e símbolo de resistência da cultura negra no Brasil.

A protagonista é uma homenagem a Hilária Batista de Almeida, a Tia Ciata, figura essencial para a difusão do samba no país. Baiana e mãe de santo, Tia Ciata morava na Praça Onze e abria as portas de sua casa para músicos em uma época em que o samba era criminalizado. Além disso, vendia doces pelas ruas do Rio, sendo uma das primeiras baianas a usar turbantes e saias longas enquanto trabalhava.

Além de Tia Ciata, o jogo destaca outras personalidades negras fundamentais, como o engenheiro André Rebouças, o compositor Hilário Jovino Ferreira e a baiana Tia Sadada. Também são abordados diversos fatos históricos, entre eles a criação dos ranchos, grandes celebrações populares, e o episódio em que Ciata tratou uma ferida do então presidente Wenceslau Braz (1914-1918).

A aventura transporta os jogadores para o início do século XX, trazendo desafios dinâmicos, comandos intuitivos e uma trilha sonora repleta de samba, tornando a experiência ainda mais envolvente.

Além da jornada principal, o jogo também oferece momentos interativos e lúdicos, permitindo que os jogadores até improvisem sambas com Tia Ciata. Afinal, como diz a personalidade na animação, “o samba vem do coração”.

O jogo ‘Ciatinha na Pequena África’ está disponível gratuitamente para download no Google Play.

Por Catiane Pereira, jornalista e colaboradora do PerifaConnection.