Cria do Dois Irmãos disputará mundial na Sérvia

O esporte sempre reserva histórias de superação, disciplina e conquistas. A trajetória de Pedro Lucas Silva Santos, 14 anos, morador da comunidade Dois Irmãos, em Curicica, é um exemplo promissor. O jovem atleta foi convocado pela Confederação Brasileira de Boxe (CBB) e pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE) para representar o Brasil no Mundial Estudantil Gymnasiade U15, que acontecerá de 4 a 14 de abril, em Zlatibor, na Sérvia.

Aluno do 9º ano do Ensino Fundamental II no colégio municipal Silveira Sampaio, Pedro Lucas integra o projeto Sempre Campeões, sob a orientação técnica de Lino Brito, treinador responsável pela formação de grandes nomes do boxe brasileiro, como Robson Conceição, medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de 2016. A convocação representa um passo significativo na carreira do jovem pugilista, que já acumula conquistas, como o título da Copa Kid Jofre em 2024.

Ser um jovem negro, vindo de uma comunidade periférica, e chegar a uma competição internacional não é apenas uma vitória pessoal, mas também um feito que desafia estatísticas. Em um país onde o racismo estrutural ainda impõe barreiras à ascensão de atletas negros em diversas modalidades esportivas, a presença de Pedro Lucas no Mundial Estudantil simboliza a resistência e a força de projetos sociais que transformam realidades.

"Estou muito feliz com essa oportunidade. O boxe mudou minha vida e meu objetivo é seguir os passos de atletas que saíram de projetos sociais e se tornaram campeões", afirma Pedro Lucas.

Lino Brito destaca a evolução rápida do atleta, que há um ano e meio se dedica aos treinos com disciplina e comprometimento. "A convocação é um grande reconhecimento do talento de Pedro. Serão dez dias de uma experiência enriquecedora, onde ele poderá aprimorar suas habilidades e expandir seus horizontes. O esporte e a educação estão abrindo novas portas para ele", afirma o técnico, que há dez anos trabalha na formação de novos talentos no Rio de Janeiro.

Pedro Lucas segue focado na preparação para o torneio, determinado a representar sua comunidade e o Brasil no cenário internacional.